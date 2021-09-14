В Первоуральске начали устанавливать светильники, которые экономят до 70% электроэнергии

Специалисты устанавливают умные фонари на улице 2-я Пильная. Фото: Ирина Порозова

В Первоуральске приступили к установке энергоэффективных светильников. До конца года в городском округе появятся около 9 тысяч новых фонарей.

Работы по монтажу светильников начались с нескольких улиц в посёлке Пильная. Здесь уже смонтировали порядка 700 светодиодных ламп.

Местные жители рассказали, что фонари уже заработали. По их словам, ранее освещения здесь практически не было: на всей улице стояло всего два-три столба, детей приходилось отправлять в школу с налобными фонариками.В ближайшие три месяца светильники появятся и в других частях города.

Как рассказал глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец, места для установки нового светильного оборудования были выбраны исходя из обращений граждан. Особенностью новых светильников является их способность экономить электроэнергию на 70%. Благодаря им город сможет экономить на освещении городских улиц около 39 млн рублей в год. Сейчас эти затраты составляют порядка 50 млн рублей, уточнил Игорь Кабец.

В ПАО «Ростелеком», которое занимается установкой светильников, их называют умными, так как они способны реагировать на изменения погодных условий и подстраиваться под них.

По словам директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Ивана Пичугина, подобное оборудование уже установлено в посёлке городского типа Арти, городах Верхняя Салда и Качканар. Сейчас ведутся переговоры с администрацией Екатеринбурга о том, чтобы провести аналогичные работы и в столице Урала.