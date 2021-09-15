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Общество / Благоустройство и ЖКХ
15 сентября 2021, 15:25

В Свердловской области отопление включили в 15% жилищного фонда

Девушка греется у батареи

ПОдключить к теплу все объекты в регионе должны до 1 октября. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжают подключать в домах и объектах социальной сферы отопление. На данный момент тепло есть только в 15% жилищного фонда.

Несмотря на это, пуск тепла идёт в плановом режиме. Отопительный сезон стартовал уже в 44 муниципалитетах Свердловской области. К работе подключены 512 котельных. Тепло появилось в 15% жилых домов и в более 28% объектов соцсферы.

Для оперативной ликвидации аварий на теплосетях создано 1 075 бригад. В их состав входят 5 976 человек и 1 853 единицы техники, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Подключить всю территорию региона к отоплению должны не позднее 1 октября.

Напомним, решение о старте отопительного сезона принимает администрация муниципального образования. "Областная газета" рассказывала о графиках подключения отопления в самых крупных городах региона в этом материале. На организацию доставки тепла в дома Свердловской области выделили 7 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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