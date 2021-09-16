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Общество / Благоустройство и ЖКХ
16 сентября 2021, 12:20

Мэрия Екатеринбурга представила проект обустройства дороги в Солнечный

Проект планировки дороги

Горожане могут принять участие в обсуждении проекта до 12 октября. Фото: из документации к проекту

Мэрия Екатеринбурга представила материалы и чертежи проекта реконструкции улиц 2-й Новосибирской и Лучистой (от Окружной до Нескучной). Горожане могут принять участие в обсуждении проекта до 12 октября.

Согласно пояснительной записке, проектом планировки предусматривается реконструкция улиц 2-я Новосибирская и Лучистая со строительством трамвайной линии для связи центра Екатеринбурга с жилым районом "Солнечный".

Первый этап реконструкции, в частности, подразумевает:

  • Строительство новой проезжей части с двумя полосами движения, длиной 3 200 метров и шириной 8 метров;
  • Строительство трамвайной линии;
  • Организацию пешеходных тротуаров и велодорожек вдоль дороги;
  • Строительство двух мостов через реку Патрушиха;
  • Реконструкцию южных очистных сооружений дождевой канализации;
  • Переустройством высоковольтной линии вдоль дороги, ведущей в Солнечный.

На втором этапе планируется расширение существующей и новой проезжей части путём строительства дополнительной полосы шириной 3,5 метра для движения общественного транспорта, а также реконструкция северных очистных сооружений дождевой канализации с увеличением мощности.

Ознакомиться с экспозицией проектов можно до 28 сентября в холле 2 этажа здания мэрии Екатеринбурга по адресу пр. Ленина, 24а и на сайте администрации города.

Предложения и замечания по проекту принимаются в электронной форме на сайте мэрии, в письменной форме в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, а также в книге учёта посетителей в здании администрации Екатеринбурга в кабинете 260.

Результаты общественных обсуждений будут опубликованы на сайте мэрии 12 октября.

Фото: сайт администрации Екатеринбурга
Областная газета Свердловской области

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