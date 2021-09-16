Мэрия Екатеринбурга представила проект обустройства дороги в Солнечный

Мэрия Екатеринбурга представила материалы и чертежи проекта реконструкции улиц 2-й Новосибирской и Лучистой (от Окружной до Нескучной). Горожане могут принять участие в обсуждении проекта до 12 октября.
Согласно пояснительной записке, проектом планировки предусматривается реконструкция улиц 2-я Новосибирская и Лучистая со строительством трамвайной линии для связи центра Екатеринбурга с жилым районом "Солнечный".
Первый этап реконструкции, в частности, подразумевает:
- Строительство новой проезжей части с двумя полосами движения, длиной 3 200 метров и шириной 8 метров;
- Строительство трамвайной линии;
- Организацию пешеходных тротуаров и велодорожек вдоль дороги;
- Строительство двух мостов через реку Патрушиха;
- Реконструкцию южных очистных сооружений дождевой канализации;
- Переустройством высоковольтной линии вдоль дороги, ведущей в Солнечный.
На втором этапе планируется расширение существующей и новой проезжей части путём строительства дополнительной полосы шириной 3,5 метра для движения общественного транспорта, а также реконструкция северных очистных сооружений дождевой канализации с увеличением мощности.
Ознакомиться с экспозицией проектов можно до 28 сентября в холле 2 этажа здания мэрии Екатеринбурга по адресу пр. Ленина, 24а и на сайте администрации города.
Предложения и замечания по проекту принимаются в электронной форме на сайте мэрии, в письменной форме в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, а также в книге учёта посетителей в здании администрации Екатеринбурга в кабинете 260.
Результаты общественных обсуждений будут опубликованы на сайте мэрии 12 октября.