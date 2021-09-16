В Свердловской области без отопления остаются 70% жилых домов

Тело ещё не дали в 70% жилых домов. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжают подключать тепло. Отопление пока отсутствует в 70% домов.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в регионе отопление включили в 85 из 94 муниципалитетов. Теплоснабжение полностью есть в 17 муниципалитетах.

Отопление дали в 30% жилых домов. Это примерно 26,3 миллиона квадратных метров. В 22 территориях тепло есть в 100% домов жителей.

Также батареи заработали в 60% объектов социальной сферы. Это 641 школа, 1 001 детский сад, 649 больниц, 92 интерната, 679 учреждений культуры. 100% объектов соцсферы подключено к отоплению в 30 свердловских муниципалитетах.

В целом по области в работу запущено 1 083 котельных.

Напомним, тем временем уральские синоптики прогнозируют возвращение холодной погоды.В Екатеринбурге пройдут дожди с мокрым снегом.