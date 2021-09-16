Девять свердловских муниципалитетов получат более 30 миллионов на решение вопросов ЖКХ

Общий объём субсидий составит более 30 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Кабмин Свердловской области одобрил заявки девяти муниципалитетов на получение финансовой поддержки для решения проблем в сфере ЖКХ. Общий объём субсидий составит более 30 млн рублей

Волчанск получит 5,76 млн рублей на модернизацию систем освещения трёх улиц - Талицкой, Северной и Угольной. На эти же цели региональное правительство выделит 6 млн рублей Новой Ляле и Лобве. Верхняя Тура получит 1,7 млн рублей на создание автоматизированной системы управления уличным освещением.

Чуть больше 6 млн рублей направят в Нижнюю Салду на завершение строительства блочной газовой котельной по улице Карла Либкнехта. Карпинск получит 1,2 млн рублей на ремонт наружных сетей водопровода и канализации к домам № 99, 101, 103 и 105 на улице Ленина. Более 1 млн рублей выделят Атигу на модернизацию теплотрассы.

Также поддержку региональных властей получат Нижние Серги и Краснотурьинск, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Для модернизации тепловых сетей по улицам Розы Люксембург, Титова, Юбилейной и Филатова в Нижних Сергах будет выделено 4,5 млн рублей. В Краснотурьинск направят 1,8 млн рублей на изоляцию километрового участка теплотрассы ТМП-1.

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