Добровольцы помогают музейщикам содержать в порядке завод-музей

Сергей Морозов (слева) и Владимир Белов на конюшенном дворе, который раньше был скрыт деревьями. Фото: Галина Соколова

Величественные силуэты Cтарого демидовского завода – визитная карточка Нижнего Тагила. Музей под открытым небом, рассказывающий о расцвете отечественной металлургии, постоянно испытывает на крепость непредсказуемая уральская погода. На защите старинного промышленного комплекса стоят не только музейщики, но и тагильские добровольцы. Бригада ветеранов-доменщиков за семь лет привела в порядок комплекс доменных печей и получила в работу другой музейный объект.

Шефство над старинными домнами ветераны-металлурги взяли весной 2014 года. Привыкшие к идеальному порядку на работе, мужчины были удручены состоянием музейного доменного цеха: непрошеные гости «украсили» здесь надписями стены, оставили кучи мусора. У патриотов железного дела защемило сердце.

– Здесь делала первые шаги уральская металлургия, ведь нашему заводу почти три века, и здесь начиналась история нашего города, – рассказывает бывший газовщик доменного цеха НТМК Сергей Морозов. – Для кого-то это просто железо, а для нас – старинная домна, как намоленная икона. И мы поняли, что печи ждут нашей помощи.

Ветераны решили, что один день в неделю внуки и садовые участки вполне без них обойдутся, и создали бригаду добровольцев (шесть человек, всем от 50 лет и больше). Когда мужчины пришли со своими планами к музейщикам, те очень удивились, ведь поработать бесплатно в наше время готовы немногие. Но год за годом – и в зимнюю стужу, и в осеннюю слякоть, и на солнцепёке – команда энтузиастов приходила на работу в свой тихий цех.

За это время был покрашен паровоз, отремонтирована водонапорная башня, очищены от остатков горячего металла канавки на литейном дворе, вырублена зелёная поросль. Весь комплекс доменных печей сверху донизу – от скиповой загрузки до площадки со шлаковозами – был приведён в порядок.

– Удивляет и радует последовательность добровольцев. Мы благодарны им за то, что они с нами. Без этих умелых рук мы бы и половины работ не сделали, – хвалит помощников заместитель директора музея-заповедника «Горнозаводской Урал» по индустриальному наследию Маргарита Кузовкова.

Деятельность бригады – альтруизм чистой воды. Ни зарплаты, ни какого-то другого вознаграждения они не получают. Приходят на завод, чтобы почувствовать себя снова в рабочем строю, проявить профессиональную солидарность и пообщаться с товарищами. Ну и когда их хвалят, показывают по телевидению, получают удовольствие. Правда, однажды случился в работе экс-металлургов казус. Рядом с музеем была установлена скульптура сталевара, выполненная Андреем Барахвостовым из старинного металла. Доменщики подумали, что металлический «коллега» заржавел, им стало жаль его, и они покрасили скульптуру, вмешавшись в произведение искусства...

Завершив генеральную уборку участка доменных печей и вывезя оттуда 15 КАМАЗов мусора, бригада сменила фронт работ. Ветеранам доверили очистку от деревьев и кустарника одного из самых возрастных объектов музея – конюшенного двора.

– Этот год проводим на лесоповале, – рассказывает инженер-доменщик с 37-летним стажем Владимир Белов. – В здании есть кладка, сохранившаяся с дореволюционных времён. Думаю, когда мы здесь всё вычистим, туристам будет интересно познакомиться с этим объектом.

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В этом году бригада доменщиков отправилась на лесоповал. Фото: Галина Соколова

В старых зданиях деревья вырастают на крышах, стенах, лестницах, говорят доменщики. Фото: Галина Соколова

Комплексы доменных печей приведены в порядок и гостеприимно встречают туристов. Фото: Галина Соколова

Владимир Белов – инженер-доменщик с 37-летним стажем. Фото: Галина Соколова

Сергею Морозову 71 год. Он самый старший в самостийном коллективе энтузиастов. Фото: Галина Соколова