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Общество / Благоустройство и ЖКХ
16 сентября 2021, 13:47

Общественники предлагают сделать в "Екатеринбург-Сити" парк, как в Нью-Йорке

Парк

Парк будет поделён на несколько зон. Фото: из презентации проекта.

Общественники представили свою идею благоустройства парка в квартале "Екатеринбург-Сити". Они предложили сделать зелёную зону среди небоскрёбов, как в Нью-Йорке. Там будет ресторан с множеством сортов сидра из сортовых яблок сада Казанцева, место для йоги и площадь для фестивалей.

Свои предложения они подготовили после встречи представителей общественных движений, администрации Екатеринбурга, компании-застройщика и экспертов-биологов, которая прошла месяц назад. Директор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин сам предложил общественникам поучаствовать в разработке проекта "Екатеринбург-Сити".

"Основная идея в том, что немного изменив планировку и убрав один из пяти небоскрёбов, можно создать новый парк, в котором город нуждается из-за острой нехватки озеленения. У города есть возможность полностью сохранить зелёную зону вокруг сада Казанцева, сохранить 150-летний дуб и сделать отличный парк, который будет подчёркивать уникальность этого района", - сказала координатор движения "Мирные Жители" Екатерина Латникова.

Она также добавила, что такое пространство могло бы стать отличным подарком для горожан в честь 300-летия Екатеринбурга.

Изначально застройщики планировали сократить зелёную площадь и разместить очень близко к саду Казанцева гастромолл, что, по заключениям экспертов, может навредить плодовым деревьям.

Представители общественных движений "Клуб друзей сада Казанцева", "Реальная история", фонда "Городские проекты" и сообщества "Мирные Жители" предложили перенести вредоносную стройку и сделать парк в единой концепции, наподобие кластера. 150-летний дуб должен стать якорем маркетинговых идей. Все объекты разместят на базе старинных зданий. Для этого их надо восстановить и облагородить.

Гастрономический акцент будет сделан на теме яблок.Товарные предложения представят в разных ценовых сегментах: кофейня, семейный ресторан, высокая кухня.

В парке предлагают сделать сидрерию, где удастся попробовать множество сортов сидра. В ресторанах будут подавать медовуху, пунш, штрудель и другие блюда изготовленные из уральских селекционных яблок.

Также здесь можно будет отдохнуть в неспешном ритме: посетить музеи, купить книгу про историю города, края. Полежать в гамаке или на траве, посетить сеансы йоги или массажа в ретрит-центре. В тоже время - это место для встречи с друзьями: горожане смогут поужинать в сезонном ресторане, послушать живую музыку.

Проект уже отправили на рассмотрение строителям и в администрацию города.

Напомним, на расширение "Екатеринбург-Сити" направят 50 миллиардов рублей. Строительство планируют вести 10 лет.

Фото: скрин презентации проекта
Фото: скрин презентации проекта

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Областная газета Свердловской области

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