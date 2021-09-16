Корабельную рощу в Первоуральске благоустроили за 68,5 миллиона рублей

Сейчас у детей появилось современное место для игр. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Первоуральске завершили благоустройство Корабельной рощи. Её реконструкция обошлась в 68,5 миллиона рублей.

Главным требованием жителей города было - сохранение лесного массива и системы сложившихся пешеходных маршрутов. Также они просили создать функциональные зоны для отдыха горожан всех возрастов.

В парке появились спортивные площадки с уличными тренажёрами, отдельная дорожка для велосипедистов, прогулочная зона со скамейками и шезлонгами, а также танцплощадка. Для тренировки собак организовали отдельную территорию. Специалисты установили современное двухуровневое освещение. В парке также создали общественный огород, где любой желающий сможет высаживать растения и ухаживать за ними. Для детей оборудованы четыре зоны. В них установлены экологичные игровые комплексы из дерева и уложено безопасное резиновое покрытие. Наказы жителей были выполнены.

Площадь парка составляет более 160 кв. метров. На реновацию потребовалось более 68,5 миллиона рублей. Почти 60 миллионов были направлены из областного и федерального бюджетов.

Напомним, что Корабельную рощу реконструировали по итогам голосования по выбору объекта благоустройства в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Этой территории отдали предпочтение 5 642 жителя Первоуральска.