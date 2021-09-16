В парке «Тагильская лагуна - 2» приступили к озеленению

Здесь высадят 161 дерево и 2 640 кустов. Фото: пресс-служба администрации ГО Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле специалисты приступили к озеленению территории за Городским дворцом детского и юношеского творчества. Работы проводятся в рамках проекта «Тагильская лагуна — 2».

Согласно проекту, планируется высадить 161 дерево и 2 640 кустов кизильника. На площадке появятся 15 дубов, 20 клёнов, 12 рябин, 7 яблонь, 6 барбарисов, 29 дерен, 6 сосен, 3 туи, 2 кольских и 4 сербских ели, 7 боярышников, 14 кустов ирги и 36 спиреи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Сегодня мы посадили 200 саженцев. Работу продолжим завтра и в выходные дни. Надеемся, что все посадки приживутся, и весной набережная расцветёт», - сообщил директор МУП «Тагилдорстрой», которое занимается озеленением Игорь Васильев.

Строительство «Тагильской лагуны — 2» близится к финалу. Это один из самых масштабных проектов в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города. Территория благоустройства составляет 60 704 квадратных метров. Средства на выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда предусмотрены в госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика» в рамках инвестиционного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая».

Стоимость проекта превышает 500 миллионов рублей, из них 373 миллионов выделены из федерального бюджета, остальные средства на условиях софинансирования поступят из местной казны.

Напомним, благоустройство второй очереди набережной Тагильского пруда стартовало в конце января. Заброшенная площадка за дворцом детского творчества кардинально преобразилась. Строители выкорчевали сухие деревья и заросли кустарников, укрепили берег, проложили новые сети водоснабжения, канализации, электроснабжения. На участке появилась набережная, облицованная белым гранитом. Здесь обустроены дорожки, площадки для разных видов спорта, творчества и отдыха молодёжи.

Как писала «Областная газета», на прошлой неделе глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в открытии реконструированного сквера возле медицинского колледжа. Менее чем за пять месяцев на заброшенном участке появилось современное уличное освещение, вымощенные тротуарной плиткой дорожки, двухуровневая сцена, декоративные арки, лавочки и клумбы.

Сквер стал частью единой туристско-рекреационной зоны «Тагильская лагуна», которая объединена с маршрутом «Малахитовая линия». Он проложен через весь город мимо исторических объектов и через зелёные зоны. Аллея объединила территорию старейшей поликлиники города, стационар Демидовской больницы и здание колледжа, где готовят молодые кадры.