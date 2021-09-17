Отопительный сезон начался во всех свердловских муниципалитетах

Ожидается, что горячие линии по вопросам теплоснабжения заработают в муниципалитетах только с середины следующей недели - с 22 сентября. Фото: Галина Соловьёва

Осень в этом году вступила в свои права с первых дней сентября. Сегодня свердловские власти отчитались о начале отопительного сезона во всех муниципалитетах.

На данный момент батареи нагрелись во всех домах в 34 территориях из 94 в Свердловской области и во всех соцобъектах в 47 муниципалитетах.

"В целом по региону работают 1 302 котельные, отапливаются более 44 миллионов квадратных метров жилья и 4 654 объекта социальной сферы - 898 школ, 1 361 детское дошкольное учреждение, 812 больниц, 129 интернатов, 871 учреждение культуры и 583 прочих учреждений соцкультбыта", - сообщили в департаменте информполитики региона.

Ожидается, что горячие линии по вопросам теплоснабжения заработают в муниципалитетах только с середины следующей недели - с 22 сентября.

Напомним, что в столице Урала отопительный сезон 2021/2022 стартовал с 14 сентября. 22 сентября завершится первый этап подачи тепла. Второй этап продлится в Екатеринбурге до конца месяца.