В Нижнем Тагиле открылся отремонтированный за 71 миллион сквер

Общественная территория за ДК "Юбилейный" была благоустроена благодаря активной позиции местных жителей. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле открылся сквер между улицами Фрунзе и Красноармейской, на реконструкцию которого было потрачено 71,3 миллиона рублей. В торжественном открытии приняли участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и мэр города Владислав Пинаев.

Общественная территория за ДК "Юбилейный" была благоустроена благодаря активной позиции местных жителей, которые голосовали за реконструкцию пришедшего в упадок сквера. Строители заменили разрушенный асфальт дорожек на тротуарную плитку, установили парковые качели вдоль прогулочных маршрутов и полностью обновили систему наружного освещения. Также в рекреационной зоне появилась спортивная площадка с всесезонной горкой, качелями, балансирами и песочницей.

Одним из главных украшений обновлённого парка стала площадка вокруг центральной клумбы с полукруглыми эргономичными скамьями и топиарной фигурой "Влюблённые", к которой ещё до открытия сквера приезжали фотографироваться молодожёны и влюблённые.

Фото: сайт администрации Нижнего Тагила.

Успехи Нижнего Тагила в реализации инфраструктурных проектов оценил Николай Смирнов.

"Каждый новый объект благоустройства Нижнего Тагила неповторим, продуман до малейших деталей и выполнен неформально, а с конкретной нацеленностью на людей, на создание для жителей возможности разнообразить свой досуг и наполнить его новым, интересным содержанием. Уверен, после такой масштабной реконструкции это общественное пространство обретёт новую жизнь и обязательно станет ещё одной точкой притяжения горожан", - передаёт слова министра пресс-служба мэрии города.

Владислав Пинаев в свою очередь поблагодарил жителей Нижнего Тагила, которые принимали участие в голосовании за ремонт сквера.

Всего в 2021 году на облагораживание общественных пространств в Нижний Тагил было направлено 233 млн рублей.

Напомним, 10 сентября в Нижнем Тагиле также открылся другой реконструированный сквер - возле медицинского колледжа. В четверг, 16 сентября, рабочие приступили к озеленению парка "Тагильская лагуна - 2".