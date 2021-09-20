Мусорные контейнеры в деревне Марамзина есть, но совсем не возле домов местных жителей Фото: Елизавета Силаева

Долгое время жители деревни Марамзина Белоярского городского округа боролись за установку общего почтового ящика, чтобы не ходить за почтой в соседнее село Логиново. Недавно ящик установили, и жители обнаружили в нём «подарки» – оказалось, что по квитанциям за вывоз мусора они должны по три тысячи рублей.

– Выяснилось, что все мы должны вполне приличные суммы, но мусорных контейнеров, к которым было бы удобно ходить, у нас нет, – пожаловалась «Облгазете» жительница деревни Марамзина Елена Фёдорова. – Какие контейнеры, где, как мы будем платить – никто ничего не объяснял. Ближайшие железные баки для мусора находятся в полутора километрах от нас, на выезде к железнодорожному переезду, и ими пользуются проезжающие автомобилисты. Нам же, жителям улицы Лесной, идти к этим бакам нужно только через овраг – по двум перекинутым деревянным доскам. Так что приходится по возможности утилизировать мусор самостоятельно. Живут здесь в основном пенсионеры – у них мусор вывозят родственники. Кто-то не доносит мусор до контейнеров, а просто выбрасывает его в овраг или в лес неподалёку, из-за чего образуется свалка.

Многие люди поразились таким суммам в квитанциях ещё и потому, что они приезжают в деревню только на лето, а зимуют в городе.

– Мы живём здесь с мая по сентябрь, но квитанция нам пришла за целый год, – негодует Зинаида Пищальникова. – Получается двойная оплата, потому что в городе мы тоже платим за вывоз мусора.

Елена Фёдорова сообщила «Облгазете», что обращалась на горячую линии «Спецавтобазы», которая должна отвечать за вывоз мусора в деревне Марамзина. Там ей ответили, что жители деревни могут обратиться в местную администрацию, чтобы получить оборудование или заявить вывоз «безконтейнерного характера» – при этом варианте мусоровоз будет проезжать и забирать заранее подготовленные пакеты с мусором.

Журналист «Облгазеты» обратилась за комментарием в «Спецавтобазу». В пресс-службе предприятия сообщили, что специалисты «Спецавтобазы» вместе с начальником Большебрусянской сельской управы Василием Сивохо обследовали территорию деревни Марамзина.

– В ближайшее время администрацией будет рассмотрен вопрос об организации ещё одной контейнерной площадки по ул. Садовой, 20, – прокомментировали в «Спецавтобазе». – Обустройство контейнерных площадок и их содержание законом отнесены к функциям управляющих организаций (УК, ТСЖ, ТСН) или районных администраций. В частности, в деревне Марамзина за это отвечает Большебрусянская сельская управа. Региональный оператор вывозит коммунальные отходы с площадки, организованной и согласованной с местной администрацией. Так как по закону региональный оператор предоставляет услугу жителям, граждане должны своевременно её оплачивать.

Теперь жители деревни Марамзина будут тщательно следить за тем, когда же им установят контейнеры для мусора возле дома. Почему Большебрусянская сельская управа не озаботилась этим вопросом раньше, непонятно. Получить ответа на этот вопрос в Большебрусянской сельской управе журналисту «Облгазеты» не удалось.

Между тем специалист Большебрусянской сельской управы Наталья Николаенко пояснила, что для текущего перерасчёта нужно взять справку из компании «Энергосбыт» о том, что потребление электроэнергии за определённый период не превышало 30 кВ. А затем в местной управе – справку о том, что в доме никто не прописан, и с этими документами отправиться в «Спецавтобазу». Но это текущий перерасчёт. А как быть с несправедливо набежавшим долгом?

– Если на жителей деревни вешают долг, который они считают несправедливым, нужно обжаловать его в судебном порядке, – говорит президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – До того, как обращаться в суд, стоит проконсультироваться с юристом или адвокатом, подготовить исковые требования. В случае с деревней это либо районный, либо мировой суд. Судья выслушает обе стороны, и по судебному решению жителям либо откажут, либо удовлетворят иск. Скорее всего, суд встанет на их сторону, потому что если человек не пользовался благами и не мог ими пользоваться, он не должен оплачивать эти блага.

Из-за того, что возле домов негде выбросить мусор, в деревне и в лесу рядом стала образовываться свалка Фото: Елизавета Силаева

Опубликовано в №174 от 21.09.2021