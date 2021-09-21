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Общество / Благоустройство и ЖКХ
21 сентября 2021, 15:19

Свердловская прокуратура запустила горячую линию по нарушениям при подаче отопления

Девушка у батареи

По всем поступившим обращениям надзорное ведомство проведёт проверочные мероприятия. Фото: Павел Ворожцов.

Прокуратура организовала в Свердловской области горячую линию по вопросам, связанным с нарушениями при начале отопительного сезона. Также с 22 сентября должна быть запущена горячая линия только для жителей Екатеринбурга.

Со среды, 22 сентября, прокуратура будет принимать обращения и информацию от граждан по телефону номеру 8 (343) 376-82-61. Номер горячей линии прокуратуры Екатеринбурга, которая также начнёт принимать обращения горожан с 22 сентября, - 8 (343) 229-59-24.

Кроме того, обратиться с заявлениями в прокуратуру Свердловской области лично можно по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 21, либо через интернет-приёмную прокуратуры области.

В своих обращениях свердловчан просят указывать адрес проживания, управляющую компанию, обслуживающую дом, контактный телефон и суть проблемы, уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По всем поступившим обращениям надзорное ведомство проведёт проверочные мероприятия.

Напомним, что отопительный сезон начался в большинстве муниципалитетов Свердловской области 14 сентября. К 17 сентября отопительный сезон пришёл во все муниципальные образования региона. На 21 сентября к отоплению были полностью подключены 67 муниципалитетов. Отопление появилось в 83% жилищного фонда и 98,6% объектов социальной сферы.

Областная газета Свердловской области

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