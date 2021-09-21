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21 сентября 2021, 16:20

В Екатеринбурге выбрали проект реконструкции Литературного квартала

Эскиз Литературного квартала

Обновлением Литературного квартала займётся архитектурное бюро "Гордеев - Демидов". Фото: сайт АБ "Гордеев - Демидов".

Жюри на заседании администрации Екатеринбурга утвердило результаты голосования жителей города по концепции реконструкции участка в границах улиц Пролетарской — Первомайской — Толмачева — Клары Цеткин. Обновлением Литературного квартала займётся архитектурное бюро "Гордеев - Демидов".

Информацию о результатах голосования подтвердили "ОГ" в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Всего в конкурсе участвовали четыре бюро: "Гордеев - Демидов", "S&P Ландшафтная архитектура", "Брусника" и "Плотинка".

Окончательный эскиз обновлённого Литературного квартала представят на форуме 100+ TechnoBuild 6 октября.

Концепция реконструкции участка предполагает максимальное сохранение исторического наследия квартала и минимальное внедрение. Авторы проекта планируют не просто интегрировать Литературный квартал в сеть наиболее популярных маршрутов Екатеринбурга, а создать новые пути между значимым точками города.

Фото: сайт АБ "Гордеев - Демидов"

"Движение пешеходного потока можно направить от проспекта Ленина в сторону ККТ "Космос" через улицу Пушкина и Литературный квартал. Ограничив движение по отрезку улицы Пролетарской, от Первомайской до Клары Цеткин, получится создать новый живописный пешеходный маршрут, соединяющий набережную Городского пруда с Харитоновским парком за счёт реконструкции пешеходного перехода от Вознесенской горки, сквер А.С. Попова и спортивный комплекс "Динамо", - говорится на сайте АБ "Гордеев - Демидов".

На участке планируют построить мультимедийный выставочный зал, библиотеку и книжный магазин с букинистическим отделом, литературное кафе, зал для проведения лекций и пространство для проведения культурных мероприятий.

Фото: сайт АБ "Гордеев - Демидов"

АБ "Гордее - Демидов" была основана в конце 2007 года. Директором бюро является Павел Гордеев.

Областная газета Свердловской области

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