Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга назвал улицы для ремонта в 2022 году

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов отчитался о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на вверенной ему территории. На сегодняшний день общая площадь обновлённых в рамках проекта участков дорог в районе составляет около 500 тысяч квадратных метров, тротуаров – почти 115 тысяч.
В этом году в Верх-Исетском районе уже реконструированы следующие участки:
- улица Посадская от Гурзуфской до Белореченской (площадь – около 6 тысяч квадратных метров);
- улица Бебеля от Готвальда до Кирова (порядка 15 тысяч квадратных метров);
- улица Серафимы Дерябиной от переулка Встречного до улицы Крауля (10 тысяч квадратных метров).
Сейчас ремонтные работы продолжаются на участке улицы Заводская от Металлургов до Крауля и на участке улицы Викулова от Татищева до Крауля. Срок завершения работ намечен на конец сентября, рассказали в пресс-службе администрации города.
Всего по итогам года на территории района должно быть заменено 63,6 тысячи квадратных метров дорожного полотна. «Все объекты значимы для нас, и их ремонт значительно улучшит транспортную доступность и инфраструктуру района», – подчеркнул Андрей Морозов, добавив, что гарантийный срок на все объекты составляет 4 года.
Глава района также назвал объекты для включения в перечень для ремонта по нацпроекту БКД в 2022 году:
- транспортная развязка в разных уровнях на пересечении улиц Серафимы Дерябиной, Репина и Гурзуфской;
- улица Белореченская от Шаумяна до Гурзуфской;
- улица Шейнкмана от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев;
- улица Соболева от Светлореченской до Прохожей;
- улица Антона Валека;
- улица Урицкого.
Напомним, что на прошлой неделе в столице Урала был опубликован проект реконструкции улицы Серафимы Дерябиной, ремонт которой сейчас продолжается. Проект был вынесен на общественные обсуждения. Он содержит вопросы, посвящённые трамвайной линии в Академический. В рамках реконструкции запланировано расширение улиц Серафимы Дерябиной, Зоологической и Академика Бардина.
Предполагается, что разделительная полоса на улице Серафимы Дерябиной будет расширена до 7–7,5 метра, а машины будут двигаться по пяти полосам в каждом направлении.