Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга назвал улицы для ремонта в 2022 году

В список дорожных работ на будущий год вошли шесть объектов. Фото: Галина Соловьёва

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов отчитался о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на вверенной ему территории. На сегодняшний день общая площадь обновлённых в рамках проекта участков дорог в районе составляет около 500 тысяч квадратных метров, тротуаров – почти 115 тысяч.

В этом году в Верх-Исетском районе уже реконструированы следующие участки:

улица Посадская от Гурзуфской до Белореченской (площадь – около 6 тысяч квадратных метров);

улица Бебеля от Готвальда до Кирова (порядка 15 тысяч квадратных метров);

улица Серафимы Дерябиной от переулка Встречного до улицы Крауля (10 тысяч квадратных метров).

Сейчас ремонтные работы продолжаются на участке улицы Заводская от Металлургов до Крауля и на участке улицы Викулова от Татищева до Крауля. Срок завершения работ намечен на конец сентября, рассказали в пресс-службе администрации города.

Всего по итогам года на территории района должно быть заменено 63,6 тысячи квадратных метров дорожного полотна. «Все объекты значимы для нас, и их ремонт значительно улучшит транспортную доступность и инфраструктуру района», – подчеркнул Андрей Морозов, добавив, что гарантийный срок на все объекты составляет 4 года.

Глава района также назвал объекты для включения в перечень для ремонта по нацпроекту БКД в 2022 году:

транспортная развязка в разных уровнях на пересечении улиц Серафимы Дерябиной, Репина и Гурзуфской;

улица Белореченская от Шаумяна до Гурзуфской;

улица Шейнкмана от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев;

улица Соболева от Светлореченской до Прохожей;

улица Антона Валека;

улица Урицкого.

Напомним, что на прошлой неделе в столице Урала был опубликован проект реконструкции улицы Серафимы Дерябиной, ремонт которой сейчас продолжается. Проект был вынесен на общественные обсуждения. Он содержит вопросы, посвящённые трамвайной линии в Академический. В рамках реконструкции запланировано расширение улиц Серафимы Дерябиной, Зоологической и Академика Бардина.

Предполагается, что разделительная полоса на улице Серафимы Дерябиной будет расширена до 7–7,5 метра, а машины будут двигаться по пяти полосам в каждом направлении.