В 2022 году в Екатеринбурге благоустроят 12 дворов и два парка. Список

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении перечня общественных и дворовых территорий, которые подлежат благоустройству в 2022 году в рамках программы "Формирование современной городской среды". Всего в список вошли 12 дворов и два парка.
В следующем году, как сообщает пресс-служба мэрии, в уральской столице будут благоустроены парк Солнечных аллей и Преображенский парк. Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству, выглядит следующим образом:
- ул. Авиационная, 80, 82, улица Чайковского, 79, 83;
- ул. Агрономическая, 41, 43, улица Ферганская, 8, 10;
- ул. Восстания, 7, 9, улица Ильича, 69;
- ул. Восстания, 13, 15, 17;
- ул. Кировградская, 49, 49а, 51;
- ул. Мамина-Сибиряка, 193, улица Карла Маркса, 36;
- ул. Мамина-Сибиряка, 64;
- ул. Московская, 225/2;
- ул. Первомайская, 24в;
- ул. Чкалова, 119;
- пер. Теплоходный, 5;
- пер. Ученический, 5.
Благоустройство дворов подразумевает обеспечение искусственного освещения, ремонт подъездов, установка урн и скамеек, обустройство новых парковочных мест, спортивных и детских площадок и рекреаций. Дизайн-проекты благоустройства территорий были утверждены на общих собраниях районных комиссий и собственников помещений многоквартирных домов.
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