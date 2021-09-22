Уральские муниципалитеты закупают новую коммунальную технику к зиме

Первая партия новой коммунальной техники для МУП «Тагилдорстрой» пришла в 2019 году. Сейчас автопарк предприятия продолжает обновляться. Фото: Илья Колесов

В городах и сёлах Свердловской области начали готовиться к зиме. В муниципальных коммунальных предприятиях (МУПах) идёт ревизия снегоуборочной техники. Как выяснила «Облгазета», за последние три года автопарки многих муниципалитетов существенно обновились. Всё чаще на уборку улиц выходят именно МУПы и всё реже привлекаются сторонние подрядчики.

Сами себе хозяева

Курс на независимость от техники частных организаций взяли уже многие уральские города.

Так, в Серове за 60 млн рублей недавно приобрели несколько новых машин для МУП «Серовавтодор», средства выделила администрация города. Закупленный спецтранспорт (самосвалы, погрузчики и пр.) используется для круглогодичной уборки дорог.

В Волчанске большая закупка коммунальной техники состоялась в прошлом году, власти затратили 40 млн рублей, машины также переданы в местный МУП.

– Купили три КАМАЗа, погрузчик и мини-погрузчик для работы в парках и на тротуарах. Острой потребности в обновлении техники сейчас нет, работаем спокойно, рассчитываем на собственные силы, а не на сторонние организации, – говорит глава Волчанска Александр Вервейн.

А в Ивделе помимо привычных КДМ (комбинированных дорожных машин), погрузчиков и самосвалов приобретают ещё и снегоходы. Заместитель главы администрации округа Светлана Миронова рассказала, что снегоходы покупаются для коренного и малочисленного северного народа – манси, чтобы в зимний период люди могли передвигаться по труднодоступным территориям. Ежегодно мэрия закупает от одного до трёх снегоходов.

В Каменском районе пересмотрели подход к зимнему содержанию дорог ещё в 2019 году. Власти намеренно создали муниципальное управление хозяйства, чтобы вкладывать максимум бюджетных средств в него и не зависеть от подрядчиков.

– Сбербанк открыл нам лизинг в сумме 60 млн рублей, приобрели спецтехнику для МУПа. Да, теперь мы ежегодно вносим лизинговые платежи за эти машины, но мы сами себе хозяева, а дороги – гарантированно чистые зимой. И спрос только с себя – не надо переживать, выйдут подрядчики сегодня на уборку или нет, – говорит глава района Сергей Белоусов.

В Нижнем Тагиле за содержание дорог в Ленинском и Тагилстроевском районах отвечает МУП «Тагилдорстрой». Серьёзное обновление техники там прошло в связи с участием города в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Закуплены пять самосвалов и шесть коммунальных машин на базе КАМАЗов. Технику используют круглый год.

– Сейчас началось переоборудование машин для работы в зимних условиях. Навешиваем лопаты, некоторые поливомоечные машины оставим на воде для заливки катков, остальные будут отвечать за рассыпку противогололёдного материала. Всего на улицы города вместе с подрядчиками зимой будем выводить ежедневно от 100 до 120 единиц техники, – пояснил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

В Ирбите в этом году мэрия приобрела новый дорожный пылесос (вакуумную подметально-уборочную машину) и универсальную КДМ для МУП «Ресурс». Сейчас обсуждаются потребности МУПа на следующий год.

Появились новые единицы техники в коммунальных МУПах Кировграда, Арамиля, Асбеста, Первоуральска и других округов.

Ждём пополнения?

В Екатеринбурге коммунальный автопарк обновлялся последний раз в 2019 году: тогда администрация города закупила 21 единицу спецтехники для уборки улиц – тракторы, самосвалы, снегопогрузчики… Ключи от машин коммунальщикам вручал глава уральской столицы Александр Высокинский.

Спустя год новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сделал неожиданное заявление: снегоуборочная техника города изношена на 70 процентов, и её массовое обновление было только в 2012 (!) году. Тогда же Орлов пообещал подготовить реестр машин, необходимых для закупки. «Область нам поможет технику приобрести, такая договорённость с губернатором у меня есть», – процитировали мэра уральские журналисты (см.«ОГ» №19 от 04.02.2021).

Официальной информации о пополнении коммунального автопарка нет до сих пор. Вполне возможно, что она ещё появится – на дворе конец сентября. Посмотрим, что будет этой зимой на улицах Екатеринбурга…

В чём выгода

Контракты с подрядчиками на зимнее содержание дорог заключаются ежегодно – по этому пути идут в основном крупные города, где площади очень большие, и уборка дорог исключительно силами МУПов невозможна. Средняя цена таких контрактов – от 40 млн рублей и выше, и это бюджетные средства. При этом, как говорят муниципальные власти, каждый раз возникает риск, что торги выиграет недобросовестный подрядчик, и своевременная и качественная уборка улиц в зимний период окажется под угрозой.

Поэтому, по мнению муниципальных чиновников, следует развивать автопарки именно МУПов. Эта техника всегда под рукой, её можно вывести на улицы в любой момент, а значит, дороги будут чистыми. Это и отсутствие разных юридических проволочек при расторжении контрактов в случае недобросовестности подрядчиков. И экономическая выгода. Да, новая техника – недешёвая (КДМ в среднем стоит от 2 до 6 млн рублей, снегоуборщик – от 1 до 10 млн, грейдер – от 5 млн), но она приобретается не на один сезон (в отличие от сезонных контрактов с подрядчиками), а будет работать в ближайшие несколько лет и окупит себя полностью.

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Угроза сверху?

Пять лет назад Минстрой России предложил упразднить все государственные и муниципальные унитарные предприятия в стране как неэффективные формы собственности. Федеральные чиновники посчитали, что МУПы не приносят особой пользы и зачастую финансово убыточны. Значит, нужно издать закон о запрете создания МУПов, а действующие муниципальные предприятия передать в концессии, то есть на откуп частным инвесторам.

Но Совет Федерации отклонил инициативу ведомства, и вопрос преобразования МУПов в другие правовые формы отложили до 2023 года. В Совете Федерации заявили, что одним росчерком пера подписать закон, который обязывает ликвидировать ГУПы и МУПы – очень опасная вещь. Это важное звено муниципального и регионального хозяйства, и вопрос требует более тщательной проработки. Судя по сегодняшней ситуации, это был правильный шаг.