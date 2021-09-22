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Общество / Благоустройство и ЖКХ
22 сентября 2021, 16:51

В Свердловской области отопление дали в 99% социальных объектах

батареи и руки

Около 12% жилых домов остаются без отопления. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области к теплу подключили 99% объектов социальной сферы. Отопление также есть в 88% жилых домов.

Полностью отопление подключили в 74 муниципалитетах региона. На Среднем Урале уже отапливается 82 миллиона кв. м. жилья и 5 998 соцучреждений. Из них 1 085 школ, 1691 детский сад, 1 090 больниц и поликлиник, 154 интерната, 1 148 учреждений культуры и 830 прочих объектов.

100% жилищного фонда отапливается в 77 муниципалитетах, 100% социальных объектов - в 84 субъектах области.

"Продолжается подключение многоквартирных домов к централизованным системам теплоснабжения в Камышлове (выполнено 95,1%), Кировграде (97,1%), Кушве (93%), Первоуральске (87,1%), Ревде (94%), Серове (99,7%), Арамили (98,8%), Белоярском районе (99,5%), Берёзовском (98,5%), в Верхнем Дуброво (98%), Каменске-Уральском (94,7%) и Каменском районе – (97,6%)", - сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В Екатеринбурге тепло уже получили в 77% многоквартирных домов и 97% объектов социальной сферы.

Напомним, ранее прокуратура организовала в Свердловской области горячую линию по вопросам, связанным с нарушениями при начале отопительного сезона - 8 (343) 376-82-61. Номер горячей линии прокуратуры уральской столицы - 8 (343) 229-59-24.

Горячая линия для жителей Екатеринбурга от единой дежурно-диспетчерской службы, куда можно будет обратиться с вопросами, а не по нарушениям, заработает с 1 октября.

Областная газета Свердловской области

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