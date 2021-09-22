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Общество / Благоустройство и ЖКХ
22 сентября 2021, 18:18

К ремонту насосной станции в посёлке Свердловской области подключили федеральный бюджет

Вода из крана бежит в стакан

Жители Монетного получат чистую воду из крана. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области реконструируют насосную станцию. На ремонт объекта в посёлке Монетный деньги выделят из федеральной казны.

Заявка на реконструкции насосной станции в посёлке Монетном включена в реестр нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Станцию восстановят и переоборудуют действующие очистные сооружения. Это устранит нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые есть сейчас. На первом этапе этоулучшит качество питьевой воды для полутора тысяч жителей. 

Затем юго-восточную часть сетей закольцуют с центром посёлка, и чистую воду получат около четырёх тысяч человек.

Строительство станции обойдётся в 54,5 миллиона рублей. Оно рассчитано на 10 месяцев. Реализация будетосуществляться в рамках федерального и регионального проектов "Чистая вода". В эксплуатацию объект планируют ввести в конце 2022 года.

Напомним, "Областная газета" рассказывала о том, как в Кушве идёт строительство объектов, которые позволятперевести систему водоснабжения округа на подземные источники.

Областная газета Свердловской области

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