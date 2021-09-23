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Общество / Благоустройство и ЖКХ
23 сентября 2021, 18:45

С 2022 года в Свердловско области вырастет размер взноса за капремонт

капремонт

В соответствие с прогнозируемым на следующий год уровнем инфляции, действующая величина будет проиндексирована на 4%. Фото: Павел Ворожцов.

На Среднем Урале с 1 января 2022 года увеличится минимальный размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах. В соответствие с прогнозируемым на следующий год уровнем инфляции, действующая величина будет проиндексирована на 4%.

Сейчас минимальный размер взноса за капремонт с одного квадратного метра жилья составляет 10,11 рубля. С нового года он увеличится до 10,51 рубля.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, минимальный размер взноса за капремонт ежегодно утверждается до 1 октября, что позволяет своевременно выполнять необходимые работы и производить расчёты с подрядчиками по ходу выполнения строительно-монтажных работ.

Глава минЖКХ добавил, что в связи с повышением взноса за капремонт на Среднем Урале пересмотрят размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемый для расчёта субсидий малообеспеченным категориям граждан. Это значит, что социально незащищённые жители региона не ощутят повышения размера взноса.

Также Николай Смирнов напомнил, что в отношении таких свердловчан всё также действуют соцгарантии в виде субсидий на компенсацию оплаты жилья.

"Воспользоваться мерами поддержки смогут все семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума – если доля расходов на услуги ЖКХ в их совокупном доходе превышает 12%. Для остальных свердловчан этот затратный максимум установлен на уровне 22%", - передаёт его слова департамент информполитики Свердловской области.

Одним из главных критериев при определении размера взноса за капремонт является доступность указанного значения для собственников помещений в МКД.

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Областная газета Свердловской области

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