Свердловские власти определили порядок сноса домов, попавших под КРТ

Жильцы домов, попавших в программу КРТ, будут сами определять, необходимость участия в проекте Фото: Павел Ворожцов

Правительство Свердловской области приняло постановление, устанавливающее порядок определения границ территорий, подлежащих комплексному развитию (КРТ). В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона pravo.gov66.ru, прописаны требования к комплексному развитию территорий жилой застройки.

Согласно постановлению № 619-ПП, решение о КРТ на той или иной территории может принимать не только правительство Свердловской области, но и главы муниципалитетов. В то же время, окончательное решение об участии в проекте будут принимать сами жильцы. С момента опубликования проекта решения о КРТ, у собственников квартир в домах, не признанных аварийными, но подлежащих сносу или реконструкции в рамках программы, будет три месяца на то, чтобы провести внеочередное общее собрание. Для включения дома в границы застройки необходимо получить согласие 2/3 голосов жильцов. В противном случае, дом исключается из проекта решения.

Напомним, закон о КРТ в Свердловской области вступил в силу 4 апреля. Проект предполагает обновление жилого фонда за счёт сноса старых и строительства новых домов. Ранее свердловчан, проживающих в домах, которые попали в программу, освободили от уплаты взносов на капитальный ремонт.