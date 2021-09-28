В Екатеринбурге обсуждают проект реконструкции каменного моста на Малышева

МОст является одним из памятников культурного наследия федерального значения. Фото: Галина Соловьёва

Мэрия Екатеринбурга организовала обсуждение проекта реконструкции моста на Малышева. Горожане могут открыто комментировать предлагаемую идею.

Обсуждение проходит на сайте горадминистрации. Оно продлится до 23 октября.

Ключевое изменение состоит в том, что четыре полосы на мосту расширят с 10 м до 14 м за счёт того, что уберут существующие тротуары. Зону для пешеходов перенесут на мост-пристрой.

Многим жителям эта идея не понравилась. Они отмечают, что не продумано, как будут передвигаться пешеходы по нечётной стороне Малышева, им придётся доходить до Голубиного моста, что увеличивает путь. Также там встречаются многочисленные ступеньки, что затрудняет движение маломобильных граждан и мам с колясками.

Напомним, новый проект презентовали в начале июня. Реконструкцию планируют начать в 2024 году.

Власти Екатеринбурга заявили о необходимости реконструкции моста в прошлом году. В конце 2020 года проводили аукцион, искали подрядчика, который проведёт проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы. Конкурс выиграла компания ООО "Трансмостинжиниринг".