Стоимость реставрации памятника Ленину в Екатеринбурге снизили до 10 миллионов рублей

Памятник планируют обновить. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге продолжается подготовка к реставрации памятника Ленина на площади 1905 года. Стоимость работ сократили на 3,5 миллиона - до 10 миллионов рублей.

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области разместило заключение госэкспертов, которые пришли к выводу, что реконструкция памятника не повредит объектам культурного наследия, с которыми граничит ремонтируемый объект.

Ранее сообщалось, что на его обновление потребуется не менее 13,5 миллиона рублей, но последние изменения в муниципальной программе "Улучшение благоустройства территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2021 – 2025 годы" содержат информацию о том, что стоимость составит 10 млн рублей. В 2021 году выделят один млн рублей, в последующие два года - по 4,5 млн.

В проекте продолжает числиться подсветка, но, как рассказали в пресс-службе мэрии города "Областной газете" ранее, эту идею воплощать не будут, так как менять внешний облик памятника нельзя.