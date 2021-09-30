Военная прокуратура добилась восстановления подачи тепла в 18 многоквартирных домах Екатеринбурга

28 сентября военный прокурор Екатеринбургского гарнизона полковник юстиции Денис Лобанчук провёл личный приём жителей 19 военного городка. Фото: Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона.

Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона добилась восстановления прав жителей 19-го военного городка на получение тепловой энергии. К концу сентября отопления не было в 18 многоквартирных домах.

Как уточнили "Областной газете" в военной прокуратуре, проблема с подачей отопления возникла из-за технических неполадок.

"При подаче отопления в первую очередь проверялись частные жилые дома. Уже в процессе подачи тепла жителям Чкаловского района в районную администрацию начали поступать сообщения об отсутствии тепла в 18 многоквартирных домах. Выяснилось, что проблемы с отоплением связаны с техническим состоянием теплосетей", - рассказали в ведомстве.

После проведённой проверки на сетях были проведены ремонтные работы, и в прошедшие выходные, 25-26 сентября, жильцы военного городка получили тепло.

Отметим, что 28 сентября военный прокурор Екатеринбургского гарнизона полковник юстиции Денис Лобанчук провёл личный приём жителей 19-го военного городка. Основная часть обращений касалась вопросов начисления коммунальных платежей, содержания жилищного фонда и придомовых территорий.

К слову, на 27 сентября, в Екатеринбурге без отопления оставались 155 многоквартирных домов: 14 домов в Верх-Исетском районе, 36 – в Кировском, 31 – в Октябрьском, 45 – в Орджоникидзевском и 29 домов в Чкаловском районе.