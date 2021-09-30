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Общество / Благоустройство и ЖКХ
30 сентября 2021, 19:06

Свердловские власти направили заявку на привлечение 7 млрд из федерального бюджета на ремонт мостов

ремонт моста

Ежегодно на ремонт и строительство мостов в Свердловской области тратят от 1 до 1,5 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область направила заявку на дополнительное финансирование из федерального бюджета ремонта мостов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Регион планирует привлечь на эти цели 7 млрд рублей.

Заявка на допфинансирование была направлена по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

"Мы сформировали заявку на получение 7 миллиардов рублей из федерального бюджета в ближайшие три года. Рассчитываем, что такая поддержка с запасом позволит выполнить поручение губернатора", - рассказал глава регионального минтранса Василий Старков в ходе пресс-конференции, посвящённой реализации нацпроекта "БКАД".

Всего субъектам РФ из федеральной казны будет выделено 287,8 млрд рублей на ремонт аварийных мостов и строительство путепроводов на дорогах регионального и местного значения. Ежегодно на ремонт и строительство мостов в Свердловской области тратят от 1 до 1,5 млрд рублей. Большинство действующих в регионе мостов построены 60-70 лет назад и многие из них пришли в аварийное состояние.

Как писала ранее "ОГ", на той же пресс-конференции Василий Старков говорил о том, как власти планируют решать проблему с падающими пешеходными переходами. По его словам, вопрос нужно решать со стороны обеспечения безопасности грузовых автомобилей, которые сносят переходы поднятыми кузовами.

Областная газета Свердловской области

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