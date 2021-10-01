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Общество / Благоустройство и ЖКХ
1 октября 2021, 12:01

Отопление в Свердловской области подключено на 100%

отопление

В случае возникновения технологических нарушений на сетях, низкого температурного режима в помещениях, а также по другим вопросам теплоснабжения, можно обратиться на горячую линию своего муниципалитета. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области к теплу подключили всех потребителей. Отопление есть в 100% жилых домов и объектах социальной сферы.

По состоянию на 1 октября в работу включено 1 507 котельных, сообщает департамент информполитики региона. Отапливается почти 93 млн квадратных метров жилья и 6 052 соцучреждения, в том числе 1 088 учебных заведений, 1 695 детсадов, 1 094 учреждений здравоохранения, 1 172 учреждений культуры, 154 интерната и других объектов.

Горячие линии по вопросам теплоснабжения работают во всех свердловских муниципалитетах. Контакты размещены на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ. Вопросы, связанные с нарушениями при начале отопительного сезона, можно задать по номеру горячей линии прокуратуры Свердловской области - 8 (343) 376-82-61 или уральской столицы - 8 (343) 229-59-24.

С 1 октября начинает работу горячая линия для жителей Екатеринбурга от единой дежурно-диспетчерской службы: +7 (343) 222-3-005.

Областная газета Свердловской области

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