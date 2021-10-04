Жители ивдельских посёлков объявили голодовку из-за отсутствия электричества

Электросетевое хозяйство в Ивдельском ГО нуждается в серьёзной реконструкции, признают чиновники. Фото: Алексей Кунилов

На днях издание «Вечерние ведомости» растиражировало информацию: жители посёлков Бурмантово и Хорпия (входят в Ивдельский ГО) объявили голодовку. Причина – отсутствие электричества в их населённых пунктах с весны этого года. Свой ультиматум сельчане в письменном виде изложили мэрии округа, документ попал в соцсети и оброс гневными комментариями в адрес властей.

«Ужас и позорище»

Ультиматум чиновникам жители поставили в конце сентября. В письме на имя главы округа Владимира Михеля они написали: «в связи с отчаянным положением, не имея другого способа добиться решения наших проблем, уведомляем вас о начале голодовки. Голодовку будем держать до конкретного решения наших проблем: о постоянном электроснабжении посёлков Бурмантово, Хорпия». По словам жителей, жалобы на отсутствие электроэнергии они не раз направляли в мэрию округа, но получали формальную отписку «работы ведутся». Из-за неработающих холодильников людям приходится выбрасывать продукты питания – они портятся. Так зачем тогда вообще кушать?!

В соцсетях на ситуацию отреагировали бурно. Так, житель Ивделя Николай Кузнецов возмутился: «лучше бы Бурмантово восстанавливали, чем арктические гектары раздавать. Такой посёлок был классный!». Надежда Нестерова раскритиковала чиновников: «4,5 года до выборов сидим, потом начинается движение… благодарить властей за то, что они обязаны делать, но далеко не всё исполняют, не стоит. За то, что деревни обеспечили дровами, население готово их на божницу посадить. Это ли не ужас?!».

А Екатерина Субботина-Маркова назвала происходящее «позорищем». Женщина написала «Всю весну, лето и уже осень люди без электричества!!! Если его и включали, то буквально на несколько часов, а дальше ЛЭП не выдерживает и свет снова гаснет. Власти любят говорить, что там стоит дизель-генератор. Так вот он нерабочий, ни разу не запускался, а расход у него – 60 литров солярки в час! Это же кошмар!».

«Голодная» провокация?

Разбираясь в ситуации, «Облгазета» выяснила массу интересного. Бурмантово и Хорпия – охотничьи посёлки, где проживает в общей сложности чуть больше 100 человек. И о реальной голодовке речи не идёт – никаких данных, подтверждающих это, нет ни в местном отделе полиции, ни в ЕДДС, ни в горбольнице. И письмо жителей, по всей видимости, просто провокация.

Во-вторых, перебои с электроэнергией в посёлках действительно случаются, так как сети ЛЭП проходят через болота и тайгу. И местные власти о проблеме знают. Более того, буквально через пару дней после скандального письма в посёлки выезжала комиссия администрации города, общалась с населением. Как сообщил глава Ивдельского ГО Владимир Михель, выделено 2 млн рублей из муниципальной казны на реконструкцию старого участка ЛЭП, проходящего через болота, дабы перебоев с электроэнергией не было. Работы начнутся с наступлением заморозков (иначе до места не добраться).

Кроме того, в Бурмантово доставили большой дизель-генератор, но он даёт напряжение 380 вольт. Если пустить его в жилые дома, есть риск возгорания. Значит, нужно менять и сети внутри посёлка, и этот вопрос тоже решается, сообщили в администрации.

В-третьих, электричество в посёлках в настоящий момент есть, но с перебоями. Бригады мастеров обследуют всю сеть общей протяжённостью ни много ни мало 73 километра! Техническое состояние у неё безобразное, там, где опоры ЛЭП реально было заменить своими силами, муниципалитет заменил. Но полностью закрыть проблему в кратчайшие сроки нереально. Как выяснилось, сети раньше обслуживались ГУФСИН – вблизи Бурмантово и Хорпии действовали несколько исправительных колоний. Но несколько лет назад они закрылись, сети остались бесхозными и по закону администрация округа была обязана взять их на баланс.

– Мы неоднократно предлагали МРСК Урала заняться их обслуживанием, но компания запросила 500 млн рублей у областного правительства на реконструкцию магистрали. Естественно, никто такую сумму не выделил. И мы стали заложниками ситуации, – сказал Владимир Михель.

Кстати, по данным ивдельской мэрии, вблизи посёлков в последнее время активно покупают землю частники – для строительства жилых домов. О проблеме с электричеством их уведомляют заранее, но людей это не пугает.

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