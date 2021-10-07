Жители Академического на сутки остались без отопления и горячей воды

Ориентировочно подача теплоснабжения и горячей воды в жилые дома и социальные объекты района возобновится 8 октября в 10:00. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в Академическом районе Екатеринбурга отключили отопление и горячую воду. Коммунальных благ не будет в течение суток.

Временные ограничения продлятся до утра пятницы. Они связаны с ремонтными работами на магистральных сетях отопления и ГВС.

"В течение суток специалисты АО "ЕТК" будут проводить ремонтные работы на тепломагистрали. Ориентировочно подача теплоснабжения и горячей воды в жилые дома и социальные объекты района возобновится 8 октября в 10:00", - говорится в сообщении УК "Академический".

"Областной газете" удалось узнать, что не все жители района остались без тепла. Однако получить комментарий от Екатеринбургской теплосетевой компании по точному количеству отключённых объектов оперативно не получилось.

Добавим, сегодня в издание также поступила информация от екатеринбурженки, которая проживает на Широкой Речке. Она рассказала, что их дом тоже отключили от отопления и горячего водоснабжения на сутки - до утра 8 октября.