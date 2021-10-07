С ТЦ «Аида» взыскали миллионы за вывоз мусора

Договор с регоператором на вывоз мусора по закону обязаны исполнять и жители и организации Фото: Павел Ворожцов

ЕМУП «Спецавтобаза» – региональный оператор по обращению с отходами – взыскал с помощью судебных приставов долг с екатеринбургского торгового центра «Аида» за вывоз мусора. Как сообщили в пресс-службе регоператора, сумма задолженности составила 16,6 млн рублей – средства списаны с банковской карты владельца ТЦ.

Торговый центр накопил огромный долг из-за нежелания исполнять условия договора на вывоз коммунальных отходов, рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова. Поначалу регоператор шёл навстречу должнику и попробовал решить вопрос путём переговоров. Но конструктивного диалога с «Аидой» не получилось, и пришлось подавать в суд.

По словам Зубовой, сейчас в числе злостных неплательщиков среди юрлиц числятся торговые центры «Краснолесье» и «Юла» (должны по 2,6 млн рублей), а также ТЦ «Молодёжный» в Асбесте (673,7 тысячи рублей), ТЦ «Торговый дом» в Малышевском ГО (446 тысяч рублей), ТЦ «Юпитер» в Тавде (214,3 тысячи рублей).

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