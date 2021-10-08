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Общество / Благоустройство и ЖКХ
8 октября 2021, 10:45

В Академическом продлили отключение горячей воды и отопления

отключение воды

Ограничения продлятся до вечера пятницы. Фото: Нина Георгиева.

Жители Академического района вторые сутки подряд сидят без горячей воды и отопления. Ограничения связаны с ремонтом тепломагистрали.

Изначально предполагалось, что коммунальных благ не будет в течение суток - с 7:00 7 октября до 10:00 8 октября. Однако, по данным наших читателей, ГВС и тепло в дома до сих не вернулись.

В УК "Академический", куда позвонила "Областная газета", подтвердили информацию о продлении ограничений. Также там заявили, что работы планируется завершить до 20:00 8 октября.

В Екатеринбургской теплосетевой компании, специалисты которой занимаются ремонтом тепломагистрали, изданию сообщили, что всё планируется сделать до 18:00. В АО "ЕТК" уточнили, что ограничения продлены из-за затянувшегося поиска места повреждения.

Областная газета Свердловской области

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