Мэрия Екатеринбурга представила пять концепций развития набережной

Рекреационную зону планируется создать в границах улиц Челюскинцев – пер. Красного – Николая Никонова – Карла Либкнехта – пр. Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина. Фото: Галина Соловьёва.

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать одну из пяти концепций развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда. Голосование стартовало сегодня и продлится до 22 октября.

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков в ходе сегодняшнего брифинга рассказал, что конкурс вызвал большой интерес архитектурного сообщества. На первом этапе было подано 42 заявки – "небывалая для Екатеринбурга инициатива". Однако позже отборочная комиссия, как и планировалось, оставила пятерых претендентов.

По его словам, народное голосование, которое продлится до 22 октября, будет учитываться при работе жюри (с 25 по 29 октября). Победителя объявят не позднее 5 ноября. Лучший проект получит 1 млн рублей, все остальные участники - по 250 тыс. рублей.

В ходе выступления Молоков призвал горожан внимательно ознакомиться с представленными на сайте мэрии концепциями. "Областная газета" удостоверилась, что со все предложениями доступны для просмотра. Однако, чтобы проголосовать за понравившийся вариант, а также оставить свои предложения необходимо войти в аккаунт.

Фото: сайт горадминистрации

Поскольку рекреационную зону планируется создать в границах улиц Челюскинцев – пер. Красного – Николая Никонова – Карла Либкнехта – пр. Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина главному архитектору города пришлось ответить на вопрос о размещении храма Святой Екатерины.

"Мы обозначили площадку под храм без обязательного требования изобразить его. Это не входило в задачи конкурсантов. Поэтому кто-то учёл, кто-то не учёл храм и просто зафиксировал, что есть территория Приборостроительного завода, который может в каком-то виде реконструироваться. Площадка от этого никуда не делась и, когда возникнет предложение по храму, мы их будем рассматривать именно в этом месте", – заявил он.

Всё, что известно о строительстве храма Святой Екатерины вы найдёте здесь.