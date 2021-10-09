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Общество / Благоустройство и ЖКХ
9 октября 2021, 10:47

В Академическом третьи сутки подряд нет горячей воды и отопления

Вода льётся из-под крана

Новые сроки включения горячей воды и отопления - 12:00 9 октября. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургская теплосетевая компания второй раз продлила отключение горячей воды и отопления в Академическом. Жители района уже третьи сутки подряд сидят без этих коммунальных благ.

Новые сроки включения горячей воды и отопления - 12:00 9 октября. Ограничения связаны с ремонтом, который начался на тепломагистрали с 7:00 7 октября. Изначально планировалось, что работы продлятся сутки - до 10:00 8 октября. Затем сроки были сдвинуты.

Накануне в ЕТК "Областной газете" сообщили, что ограничения продлены из-за затянувшегося поиска места повреждения. Его уже нашли, ведутся ремонтные работы.

Добавим, что на отсутствие горячей воды и отопления жалуются также жители Широкой Речки.

Областная газета Свердловской области

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