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Общество / Благоустройство и ЖКХ
10 октября 2021, 10:13

Отопление вернулось в дома и соцучреждения Академического

горячая вода

Чтобы вернуть горожанам воду аварийные бригады работали на объекте круглосуточно. Фото: Алексей Кунилов.

Жителям района Академический вернули отопление и горячее водоснабжение. Этих коммунальных благ в домах и соцучреждениях не было почти трое суток, с утра четверга до вечера субботы.

Ограничения были связаны с порывом тепломагистрали на ул. Академика Вонсовского. Специалисты АО "ЕТК" обнаружили течь в трубе диаметром 800 миллиметров по показаниям приборов.

"Работы по выявлению места прорыва начались с первых часов аварийной ситуации. Пока погода позволяет было принято решение оперативно приступать к ремонтным работам на магистральных сетях, чтобы не откладывать их до зимы. Для этого пришлось временно отключить отопление и горячую воду в жилых домах и соцобъектах района", - рассказали в УК "Академический".

Отмечается, что аварийные бригады работали на объекте круглосуточно. В данный момент тепло и горячее водоснабжение в жилых домах, школах, детсадах и поликлинике района полностью восстановлено.

Напомним, изначально планировалось, что работы продлятся сутки - с 7:00 7 октября до 10:00 8 октября. Затем сроки сдвигались. В результате отопление и ГВС вернулось к горожанам в 17:30 9 октября.

Добавим, на отсутствие горячей воды и отопления жалуются также жители Широкой Речки.

Областная газета Свердловской области

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