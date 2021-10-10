В Первоуральске опубликован список жилых домов, подлежащих капремонту в 2022 году

Власти Первоуральска опубликовали список жилых домов, которые будут капитально отремонтированы в 2022 году. Всего в список вошли 30 многоквартирников.
Главным образом, привести в порядок планируется здания, построенные в 50-60-х годах 20 века. Самому старому - дом №11 по улице Ильича - 67 лет. Однако, в списке также можно заметить сравнительно новые постройки. К примеру, дому №14 по улице Володарского 28 лет.
Как отмечает пресс-служба администрации муниципалитета, часть адресов, где запланирован ремонт, расположена в отдалённых районах города – на Динасе, Хромпике, Магнитке, а также в СТУ – в посёлках Билимбай и Решёты, селе Слобода.
Ремонт запланирован по адресам:
- ул. Ильича, 11, 27
- ул. Мамина-Сибиряка, 8, 9, 10
- ул. 1 Мая, 1, 2, 10
- ул. Бурильщиков, 14, 14-а, 15, 19, 20
- пр. Ильича, 4-а
- ул. Герцена, 4, 6, 10
- ул. Добролюбова, 42, 44
- ул. Трубников, 26-а, 28-а
- ул. Кирова, 13, 14
- ул. Комсомольская, 6-а
- ул. Чкалова, 44-а
- ул. Гагарина, 40
- ул. Володарского, 14
- п. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 5
- п. Решеты, 7
- с. Слобода, ул. Красная, 8-а
Ещё в двух домах заменят лифты - ул. Емлина, 15 и ул. Ильича, 34. Работы пройдут в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.
Ранее "Областная газета" писала, что с 1 января 2022 года на Среднем Урале увеличится минимальный размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах. В соответствии с прогнозируемым на следующий год уровнем инфляции действующая величина будет проиндексирована на 4%. Подробнее об этом читайте тут.