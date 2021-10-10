В Первоуральске опубликован список жилых домов, подлежащих капремонту в 2022 году

Часть адресов, где запланирован ремонт, расположена в отдалённых районах города. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Первоуральска опубликовали список жилых домов, которые будут капитально отремонтированы в 2022 году. Всего в список вошли 30 многоквартирников.

Главным образом, привести в порядок планируется здания, построенные в 50-60-х годах 20 века. Самому старому - дом №11 по улице Ильича - 67 лет. Однако, в списке также можно заметить сравнительно новые постройки. К примеру, дому №14 по улице Володарского 28 лет.

Как отмечает пресс-служба администрации муниципалитета, часть адресов, где запланирован ремонт, расположена в отдалённых районах города – на Динасе, Хромпике, Магнитке, а также в СТУ – в посёлках Билимбай и Решёты, селе Слобода.

Ремонт запланирован по адресам:

ул. Ильича, 11, 27

ул. Мамина-Сибиряка, 8, 9, 10

ул. 1 Мая, 1, 2, 10

ул. Бурильщиков, 14, 14-а, 15, 19, 20

пр. Ильича, 4-а

ул. Герцена, 4, 6, 10

ул. Добролюбова, 42, 44

ул. Трубников, 26-а, 28-а

ул. Кирова, 13, 14

ул. Комсомольская, 6-а

ул. Чкалова, 44-а

ул. Гагарина, 40

ул. Володарского, 14

п. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 5

п. Решеты, 7

с. Слобода, ул. Красная, 8-а

Ещё в двух домах заменят лифты - ул. Емлина, 15 и ул. Ильича, 34. Работы пройдут в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что с 1 января 2022 года на Среднем Урале увеличится минимальный размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах. В соответствии с прогнозируемым на следующий год уровнем инфляции действующая величина будет проиндексирована на 4%. Подробнее об этом читайте тут.