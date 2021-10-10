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Общество / Благоустройство и ЖКХ
10 октября 2021, 11:15

В Первоуральске опубликован список жилых домов, подлежащих капремонту в 2022 году

капремонт

Часть адресов, где запланирован ремонт, расположена в отдалённых районах города. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Первоуральска опубликовали список жилых домов, которые будут капитально отремонтированы в 2022 году. Всего в список вошли 30 многоквартирников.

Главным образом, привести в порядок планируется здания, построенные в 50-60-х годах 20 века. Самому старому - дом №11 по улице Ильича - 67 лет. Однако, в списке также можно заметить сравнительно новые постройки. К примеру, дому №14 по улице Володарского 28 лет.

Как отмечает пресс-служба администрации муниципалитета, часть адресов, где запланирован ремонт, расположена в отдалённых районах города – на Динасе, Хромпике, Магнитке, а также в СТУ – в посёлках Билимбай и Решёты, селе Слобода.

Ремонт запланирован по адресам:

  • ул. Ильича, 11, 27
  • ул. Мамина-Сибиряка, 8, 9, 10
  • ул. 1 Мая, 1, 2, 10
  • ул. Бурильщиков, 14, 14-а, 15, 19, 20
  • пр. Ильича, 4-а
  • ул. Герцена, 4, 6, 10
  • ул. Добролюбова, 42, 44
  • ул. Трубников, 26-а, 28-а
  • ул. Кирова, 13, 14
  • ул. Комсомольская, 6-а
  • ул. Чкалова, 44-а
  • ул. Гагарина, 40
  • ул. Володарского, 14
  • п. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 5
  • п. Решеты, 7
  • с. Слобода, ул. Красная, 8-а

Ещё в двух домах заменят лифты - ул. Емлина, 15 и ул. Ильича, 34. Работы пройдут в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что с 1 января 2022 года на Среднем Урале увеличится минимальный размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах. В соответствии с прогнозируемым на следующий год уровнем инфляции действующая величина будет проиндексирована на 4%. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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