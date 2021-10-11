Жители Серова бьются за дороги в новом микрорайоне

Так в межсезонье выглядят подъезды к участкам – без внедорожника никуда! Фото: Павел Молозинов

Накануне последнего, сентябрьского визита в Серов губернатор Евгений Куйвашев в своём Инстаграм попросил подписчиков сообщить о самых наболевших проблемах города. Сразу несколько жителей написали о том, как бьются за отсыпку дорог в развивающемся микрорайоне «Надеждинский». Участки под ИЖС многодетным семьям там начали выдавать ещё в 2015 году, но люди не слишком торопятся строить там дома и праздновать новоселье: в распутицу к этим участкам нельзя ни пройти, ни проехать.

По бездорожью ежедневно

Первый комплекс микрорайона «Надеждинский» был рассчитан на 648 жителей. Там планировалось сформировать 216 участков под индивидуальную жилую застройку, поставить ФАП, магазин, спортивное сооружение, благоустроить пять парков или скверов. Такие данные были указаны в документах от 2013 года. Но сейчас из всей инфраструктуры в микрорайоне есть линия электропередачи, одна «образцовая» дорога. А вокруг – чистое поле, заросшее травой. И большинство улиц, таких как Ольховая, Ясная или Родниковая, можно найти лишь на онлайн-картах. По факту их нет.

– Когда начали шлаком отсыпать одну из местных дорог, собственники участков почти сразу начали строительство, подъезды к участкам отсыпали своими силами, – рассказывает владелец участка на улице Ольховой Павел Молозинов. – Те, кто получил более отдалённые участки, не рискуют начинать строительство. Трава по пояс и никаких шансов проехать тяжёлой технике со стройматериалами! Никто не просит автомагистрали – всего лишь возможность получить доступ к своим участкам и начать строительство.

Как рассказывает Павел, те, кто всё-таки построил дома, столкнулись с новыми проблемами. По бездорожью каждый день приходится ездить на работу, везти детей в школу и детский сад. Машины буксуют в грязи, и порой приходится обращаться за помощью к соседям, чтобы вытащить их на тросе. А если потребуется вызвать скорую помощь – проедет ли она?

Жители обратились за помощью в администрацию муниципалитета, но там сообщили: на новые дороги денег нет. И в ближайшее время – не будет.

Странный приоритет

«В утверждённом бюджете Серовского городского округа на 2021–2023 годы не предусмотрены затраты на разработку проектной документации на строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения. Приоритетным направлением является содержание, ремонт и капремонт существующих автомобильных дорог (автодороги с интенсивным грузопотоком, автодороги по маршрутам общественного транспорта)»,- сообщалось в ответе за подписью главы муниципалитета Василия Сизикова. Вопрос пообещали рассмотреть не раньше 2024 года.

Почему же в таком случае была обустроена дорога на улице Майской? В мэрии ответили, что эту временную дорогу отсыпали по просьбе депутатов Серовского ГО за счёт благотворительной помощи Надеждинского металлургического завода. Ответ вызвал недоумение у жителей: а почему остальные дороги нельзя временно отсыпать «на благотворительных началах»?

Что делать в ближайшие три года семьям, получившим поддержку от государства, непонятно. Подождать ещё немного? Или самим скинуться себе на дороги, надеясь, что мэрия не сочтёт народную стройку самодеятельностью? К сожалению, сейчас в федеральном законодательстве нет нормы, обязывающей местные власти предоставлять участки сразу со всей инфраструктурой, и это резко снижает популярность данной меры соцподдержки.

«В некоторых регионах программа эффекта не достигает, потому что люди получают участки без коммуникаций и не видят смысла строить на них дома», – заявлял первый зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов в комментарии «Парламентской газете».

В конце сентября на сайте кабмина был опубликован план по реализации концепции демографической политики до 2025 года. Один из пунктов поручает регионам нормативно закрепить права многодетных семей на получение земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, – заняться этой работой власти должны уже в этом году. Кроме того, Минстрой РФ совместно с властями регионов должен будет разработать механизм поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры на таких участках. Он должен быть сформирован за счёт бюджетов разных уровней. Выходит, решение есть?!

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Ольховая, 40. Адресная табличка, установленная после визита кадастрового инженера. Разобраться, где именно выдан участок, некоторым удалось только при помощи специалистов Фото: Павел Молозинов