Повреждённый при чистке снега памятник на Серовском кладбище отказываются восстанавливать

Бетонная плита памятника треснула после того, как её задели при чистке снега на кладбище. Фото: Из семейного архива Геннадия Андрюкова

В редакцию «Областной газеты» обратился пенсионер Геннадий Андрюков из Серова и пожаловался на бездействие городской администрации: повреждённый зимой при чистке снега памятник на могиле его тёщи на местном городском кладбище, называемом в народе «новым», так никто не восстановил за лето.

В своём письме читатель подробно изложил ситуацию. Памятник был поставлен на могиле тёщи Геннадия Владимировича ещё в 80-е годы прошлого века, место оказалось возле пешеходной дорожки.

«Кто же знал, что потом это будет проезжая дорога? – пишет Геннадий Андрюков. – Тем не менее всё было нормально до нынешнего 2021 года. И раньше случались снежные зимы, но снег благополучно убирали. А нынче тёще моей не повезло, снегоуборщик напрочь своротил её памятник».

По словам 84-летнего пенсионера, видел он в этом году и другие повреждённые техникой памятники и оградки. Весной, на Радоницу, обратился со своей проблемой в администрацию кладбища.

«Старшой записал мои данные, номер телефона. Сам, правда, не представился и своего номера не дал. Как оказалось, лапши мне на уши навешал», – возмущается Геннадий Андрюков. Памятник никто не отремонтировал, и через нашу газету Геннадий Владимирович решил обратиться к администрации Серовского городского округа с просьбой навести порядок на погосте.

В пресс-службе администрации Серовского городского округа «Облгазете» сообщили, что они в курсе конфликта, так как пенсионер уже жаловался в местные СМИ, и посоветовали обратиться в управление капитального строительства, которое является заказчиком муниципального контракта по обслуживанию кладбищ. Но там нам ничего не прокомментировали и адресовали непосредственно в ООО «Стройтрест» – организацию, занимающуюся обслуживанием Серовского городского кладбища.

– Согласно муниципальному контракту наша организация занимается чисткой снега в зимний период и уборкой мусора с территории кладбищ Серовского городского округа, – комментирует «Облгазете» руководитель ООО «Стройтрест» Антон Левин. – Зимой бывает, что тракторист задевает оградки и памятники, которые находятся рядом с дорогами. Весной люди обращаются: на территории городского кладбища есть здание администрации, где постоянно находятся либо администратор кладбища, либо кто-то из сотрудников, те связываются со мной и все повреждения мы устраняем. Но по этому поводу ни ко мне, ни в администрацию кладбища никто не обращался.

По словам Антона Левина, признавать вину за повреждённый памятник сейчас, спустя почти полгода после того, как сошёл снег, он не готов: благоустройством мест захоронений на кладбище занимаются и другие фирмы, и за это время их большегрузный транспорт также мог стать причиной повреждения.

Тем временем, по словам Геннадия Андрюкова, они с женой со своей пенсии потратили 20 тысяч рублей на новый памятник. Но, думается, можно было избежать этих расходов, а также изрядно потрёпанных нервов с той и другой стороны, если бы администрация Серовского городского округа наладила коммуникацию по таким вопросам. Чтобы горожане, чьи захоронения оказались ненароком повреждены, не искали «старшого» на кладбище, а обращались к конкретному должностному лицу, и такие заявки не оставались без внимания.

Опубликовано в №190 от 13.10.2021