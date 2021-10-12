Туманные перспективы

Пять лет назад екатеринбуржцам пообещали восстановить старейший в городе парк – Харитоновский. Исторический облик пообещали вернуть сначала к 2021 году, затем – к 300-летию города. С оговоркой – при наличии финансирования. Фото: Павел Ворожцов

Пять лет назад жителям Екатеринбурга представили масштабный проект восстановления старейшего в городе парка – Харитоновского. Исторический облик парка пообещали вернуть сначала к 2021 году, затем – к 300-летию города, но чуда не произошло. «Облгазета» попыталась выяснить, почему так получилось и стоит ли в ближайшее время ждать перемен.

Без хозяйской руки

С 1826 года (!) Харитоновский парк был излюбленным местом отдыха горожан, и сейчас даже в будний день здесь хватает посетителей. В парке то и дело проводятся городские пленэры, лекции, экскурсии, проходят культурно-массовые мероприятия (такие, как фестиваль водных фонариков или «Усадьба Jazz»). Удачное расположение в самом центре города, историческая аура, живописный пруд с беседкой – чего ещё не хватает для комфорта? Крепкой хозяйской руки.

– Я живу в двух шагах от парка, постоянно прихожу сюда гулять с внучкой, – сетует пенсионерка Светлана Виноградова. – Сейчас парк выглядит так, будто время в нём остановилось лет 50 назад. Нужны нормальные дорожки, освещение. Давно пора обновить деревянные скамейки и детские игровые площадки, поставить больше урн. Насыпной остров, на котором стоит беседка, зарастает травой, там всё время скапливается мусор. Туалета нет. Много старых деревьев, и всюду расклеены объявления с просьбой быть осторожными в ветреную погоду! Но хочется гулять с ребёнком и не бояться, что на голову свалится старая ветка! Подскажите, куда можно написать? В администрацию города?

У семи нянек

В администрацию писать бесполезно. Парк является частью усадьбы Харитоновых – Расторгуевых (или Дома Харитонова), признанной объектом культурного наследия. С 2003 года объект находится в федеральной собственности и по распоряжению министерства культуры РФ и министерства госимущества передан в оперативное управление Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). В ведении учреждения находятся объекты по всей стране – от Калининградской области до Приморского края.

– Харитоновский парк не является собственностью города, и город, к сожалению, не может полностью контролировать ситуацию, сложившуюся в нём, – объяснил тогдашний глава комитета по экологии и природопользованию мэрии Екатеринбурга Сергей Архипов.

Как выяснилось, ежегодно агентство заключает контракт на комплексное обслуживание объектов культурного наследия, в том числе – и Харитоновского парка. Официально в содержание парка входят: уборка территории, очистка пруда, скос травы и стрижка газонов, высадка цветов и содержание зелёных насаждений, сгребание и вывоз опавшей листвы, акарицидная обработка и противогололёдные мероприятия. Ежегодно на это тратится около 5 миллионов рублей.

Судя по сегодняшнему состоянию парка, эти деньги уходят в никуда: деревья вырубаются, мусор убирается из рук вон плохо, да ещё и кафе открыли. Дело дошло до того, что к уборке парка регулярно подключаются екатеринбургские волонтёры. А в самом агентстве, которое заведует парком, признают: парк находится в плачевном состоянии.

– Последняя реконструкция с вложением больших средств была проведена в 1936 году, после этого каких-либо значимых инвестиций в развитие парка не производилось, – отмечал тогдашний директор филиала ФГБУК АУИПИК по УрФО Николай Коротков.

Харитоновский парк выполнен в традиционном английском стиле и относится к числу так называемых «пейзажных парков», основанных на принципе использования естественных ландшафтов и подчёркивания природной красоты. В парке сохранились сразу несколько видов деревьев – дубы, вязы, тополя, ивы, берёзы, липы и лиственницы. Некоторые деревья – ровесники парка. Фото: Галина Соловьёва

Цена вопроса

«Облгазета» выяснила: ещё в 2014 году АУИПИК объявляло конкурс на разработку научно-проектной документации для ландшафтного дизайна и комплексного благоустройства Харитоновского парка. Разработкой проекта занималась компания «ГУАР» из Санкт-Петербурга. Перед ней поставили задачу сохранить существующие исторические элементы парка и воссоздать утраченные, а также приспособить территорию под современную музейно-туристическую функцию. Архитекторы предложили восстановить беседку, выполненную в своё время по проекту Михаила Малахова, и грот с китайской беседкой, привести в порядок ротонду на острове посреди пруда (и восстановить там фонтан), вернуть лодочный причал и спуски к воде.

Проект прошёл государственную экспертизу, получил положительное заключение Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области и был вынесен на обсуждение жителей. Горожане проект одобрили, попросив открыть проход в парк со стороны перекрёстка улиц Шевченко – Мамина Сибиряка (сейчас эта калитка заварена). Эту просьбу в итоге отклонили, объяснив тем, что тропинка нарушит уединённость прогулочной зоны.

Стоимость работ тогда оценили в 300 миллионов рублей. На реконструкцию парка отвели два-три года. С оговоркой – при наличии федерального финансирования. В конце 2017 года в учреждении пообещали, что обновлённый парк встретит своих гостей к 300-летию Екатеринбурга.

Да будет свет. И туалет

Екатеринбуржцы уже успели подзабыть, какое светлое будущее предрекали Харитоновскому парку. Между тем благоустраивать парк будут, и уже в следующем году. Изменения пока не такие глобальные, как было обещано. Этим летом АУИПИК провело аукцион по выбору подрядчика для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Харитонова». Итоги подвели 2 июля. Победителем была признана компания «Системы контроля», с которой заключили контракт на сумму 67 миллионов рублей. Подрядчик должен привести в порядок фасады главного дома, флигелей, объединённых в единое здание, и флигеля под горой (литера А), а также облагородить парк. Срок выполнения работ – до 22 июля 2022 года.

– Сейчас нужно получить разрешение на проведение работ по сохранению объекта в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Затем будут выполнены работы по благоустройству парковой территории, в том числе по обустройству освещения, ремонту ограждения подвесного моста к ротонде, устройству модульного туалета и ремонту покрытия дорожно-тропиночной сети, – ответили «Облгазете» в официальном письме за подписью руководителя уральского филиала АУИПИК Андрея Филимонова.

Что именно и где будет сделано – из документации не очень ясно. Например, тот же общественный туалет обещали установить в западной части парка ещё в 2017 году. Предполагалось, что «домик для уединения» будет выполнен в одном стиле с другими зданиями. А в новом техзадании речь идёт об установке модульных сетевых туалетных кабин.

– Есть и другие вопросы, – комментирует руководитель отделения «Городских проектов» в Екатеринбурге Александр Свалухин. – Из документации непонятно, как будут выглядеть модульные торговые павильоны, модульные кабины для охраны, павильон пункта проката и туалетные кабины. По какому принципу они будут располагаться. Какие дорожки заасфальтируют? Благоустроят ли стихийные тропинки? Какой будет схема расстановки опор освещения? Может быть, стоит напомнить об этом горожанам?

«Облгазета» надеется, что новый срок благоустройства Харитоновского парка, обозначенный федералами, не останется в очередной раз только на словах. Кстати, в плане подготовки Екатеринбурга к 300-летию, утверждённом губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, капремонт усадьбы Харитоновых – Расторгуевых и благоустройство прилегающего парка фигурируют. Правда, с пометкой: финансирование – из федерального бюджета.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Интересно В сентябре 1824 года в усадьбе Харитоновых – Расторгуевых несколько дней проживал император Александр I, а в мае 1837 года останавливался наследник престола – Александр II. Оба главы российского государства любили гулять в Харитоновском парке.

Сердце парка Главное украшение Харитоновского парка – круглая беседка-ротонда, построенная на искусственном острове в центре пруда во время реконструкции парка в 1935–1937 годах. Изначально из центра ротонды бил струями фонтан. А вот старая ротонда в южной части парка, которая была спроектирована архитектором Михаилом Малаховым и оставалась главной достопримечательностью парка в дореволюционные годы, увы, не сохранилась. В 70–80-х годах она начала приходить в запустение, а в 1990-е после пожара была снесена.