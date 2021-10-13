В Нижнем Тагиле представили эскиз нового фасада здания ГДДЮТ

Директор МУП "Тагилдорстрой" Игорь Васильев отметил, что ремонтные работы на объекте уже стартовали. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл совещание, посвящённое реконструкции здания Городского дворца детского и юношеского творчества (МБУ ДО ГДДЮТ). Власти приняли решение сделать фасад здания в светлых тонах.

Как сообщает пресс-служба администрации города, аналогичное совещание прошло в сентябре, где было решено отойти от концепции здания оранжевого цвета. Сегодня подрядчик - МУП "Тагилдорстрой" - представил руководителям управления городского хозяйства, управления образования, управления архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила, а также педагогам ГДДЮТ три новых эскиза, доработанных после обсуждения концепций здания на прошлом совещании.

Участники дискуссии обсудили предложения по сохранению стилистики 1980-х годов, варианты цветового оформления здания и аналогичные объекты в других городах.

"Коллегиально решили, что дворец будет в белом цвете, колонны - серые. МУП "Тагилдорстрой" поручено доработать финальный эскиз и подготовить вариант дизайна с яркими элементами. Это все-таки детский дворец, он должен вызывать приятные эмоции. На проработку вопроса даётся неделя", - подытожил Владислав Пинаев.

Директор МУП "Тагилдорстрой" Игорь Васильев отметил, что ремонтные работы на объекте уже стартовали. В первую очередь рабочие займутся ремонтом кровли здания.

Как сообщала ранее "ОГ", дворец детского и юношеского творчества не ремонтировался с момента ввода здания в эксплуатацию в 1988 году. Сотрудники и педагоги, работающие в ГДДЮТ, многократно сообщали, что обновления требуют все помещения здания, а также электропроводка и инженерные сети.