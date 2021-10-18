39 свердловских муниципалитетов планируют перейти на раздельный сбор мусора

На сегодняшний день раздельный сбор мусора действует в 34 муниципальных образованиях региона. Фото: Галина Соловьёва.

МинЖКХ Свердловской области завершило сбор заявок для субсидии на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. В 2020 и 2021 году заявки на поддержку из федерального и областного бюджетов подали 39 муниципальных образований Среднего Урала.

В нынешнем году о готовности приступить к переходу на раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов заявили 14 муниципалитетов: Артёмовский, Краснотурьинск, Талица, Новоуральск, Берёзовский, Североуральск, Кушва, Верхотурье, Дегтярск, ЗАТО "Свободный", Нижнесергинский район, а также Рефтинский, Горноуральский и Пышминский городские округа.

Суммарный объём субсидирования на закупку необходимого оборудования составит 70,5 млн рублей, из которых 60,5 млн - федеральные средства, а остальные 10 млн - региональные. На эти деньги будет закуплено порядка 4 тыс. контейнеров, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

На сегодняшний день раздельный сбор мусора действует в 34 муниципальных образованиях региона. В них организованы 2 558 контейнерных площадок и около 3 тыс. отдельных контейнеров. К 2025 году на систему раздельного сбора мусора планируется перевести всех потребителей Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что жители Екатеринбурга выбрасывают около 3,8 млн кубометров мусора в год. Горожан призвали перейти на раздельный сбор мусора или сдавать отходы в спецпункты. Подробнее об этом читайте тут.

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