В Екатеринбурге определили финалистов конкурса на лучший проект "воздушных ворот" Кольцово

Проект готовят для благоустройства территории перед аэропортом Кольцово. Фото: Галина Соловьёва

В администрации Екатеринбурга выбрали финалистов конкурса на лучший проект "воздушных ворот" Кольцово. За главный приз будут бороться пять конкурсантов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, в финал прошли:

ООО "Архитектурное бюро Асадова";

ООО "Нефа Архитектс";

Коллектив: Пётр Любавин (архитектурное бюро Yacheyka), Григорий Родионов (TengoInteractive), Сергей Каменский (Музей истории Екатеринбурга), Владимир Селезнёв (художник и куратор);

ООО "Творческое объединение Екатеринбургский художественной фонд";

ООО "Мегабудка".

Они должны будут разработать эскизные проекты в соответствии с техническим заданием. Разработчики должны учесть в проекте исторические особенности столицы Урала, вклад промышленников Демидовых, присвоение Екатеринбургу статуса "Город трудовой доблести", а также то, что в 2023-м году город отметит 300-летие.

Этот этап будет проходить с 20 октября по 22 ноября 2021 года. Затем жюри выберет победителя, который получит возможность реализовать свою идею на территории аэропорта.

Победитель получит вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Другим участникам полагается приз - 250 тысяч рублей. Объявление окончательных результатов состоится 6 декабря.

Напомним, заявки на конкурс начали принимать 1 октября. Участники должны были предоставить портфолио.