В Екатеринбурге определили финалистов конкурса на лучший проект "воздушных ворот" Кольцово

В администрации Екатеринбурга выбрали финалистов конкурса на лучший проект "воздушных ворот" Кольцово. За главный приз будут бороться пять конкурсантов.
Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, в финал прошли:
- ООО "Архитектурное бюро Асадова";
- ООО "Нефа Архитектс";
- Коллектив: Пётр Любавин (архитектурное бюро Yacheyka), Григорий Родионов (TengoInteractive), Сергей Каменский (Музей истории Екатеринбурга), Владимир Селезнёв (художник и куратор);
- ООО "Творческое объединение Екатеринбургский художественной фонд";
- ООО "Мегабудка".
Они должны будут разработать эскизные проекты в соответствии с техническим заданием. Разработчики должны учесть в проекте исторические особенности столицы Урала, вклад промышленников Демидовых, присвоение Екатеринбургу статуса "Город трудовой доблести", а также то, что в 2023-м году город отметит 300-летие.
Этот этап будет проходить с 20 октября по 22 ноября 2021 года. Затем жюри выберет победителя, который получит возможность реализовать свою идею на территории аэропорта.
Победитель получит вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Другим участникам полагается приз - 250 тысяч рублей. Объявление окончательных результатов состоится 6 декабря.
Напомним, заявки на конкурс начали принимать 1 октября. Участники должны были предоставить портфолио.