В Нижнем Тагиле открыли площадь Танкостроителей после реконструкции

Глава города поздравил жителей Дзержинского района с открытием новых объектов. Фото: сайт администрации Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле после ремонта открылась площадь Танкостроителей и 1 этап лесопарковой зоны "Пихтовые горы". В ходе реконструкции площади была обустроена прогулочная зона, озеленена территория и капитально отремонтирован монумент, на котором высится легендарный танк Т-72.

Как сообщает пресс-служба администрации города, глава города поздравил жителей Дзержинского района с открытием новых объектов и отметил, что качественные изменения инфраструктуры позволят тагильчанам чувствовать себя комфортно и безопасно.

"Работы по модернизации городского пространства продолжатся и в следующем году. В планах вторая очередь "Пихтовых гор", реконструкция дорожного полотна Ленинградского проспекта, на 2023 год намечено обустройство пешеходной части проспекта", - сказал Владислав Пинаев.

На мероприятии присутствовали жители района, глава города Владислав Пинаев, депутат Законодательного собрания Свердловской области, исполнительный директор АО НПК "Уралвагонзавод" Владимир Рощупкин и генеральный директор - главный конструктор АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Андрей Терликов.

Читайте также:

18-метровая стела появится на въезде в Нижний Тагил на месяц раньше.