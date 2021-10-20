Поставить счётчик выгоднее, утверждают в районном МУПе Фото: Галина Соловьева

Расшифровка коммунальных квитанций – та ещё наука! В редакцию «ОГ» за разъяснениями обратилась жительница деревни Фоминой Ирбитского района Вера Креницына. Она рассказала, что платила за холодную воду 182 рубля, а в этом месяце обнаружила в квитанции другую цифру – 1271 рубль.

– В управляющей компании объяснили это тем, что в квартире нет прибора учёта, но есть водонагреватель. Раньше счётчика тоже не было, но выходила гораздо меньшая сумма. Почему я должна платить за водонагреватель – непонятно: нагрев воды происходит за счёт электричества, а я за него плачу отдельно! – возмущается читательница. Женщина добавила, что в аналогичной ситуации оказались её соседи.

За разъяснениями мы обратились в МУП «ЖКХ Ирбитского района». Оказалось, что только с июля при начислении платы за холодное водоснабжение компания начала учитывать в квартирах, где не установлены индивидуальные приборы учёта холодной воды, наличие электрических водонагревателей.

Если в квартире стоит прибор учёта, стоимость холодного водоснабжения для населения рассчитывается просто: тариф (цена) на холодное водоснабжение умножается на объём воды, потреблённой согласно показаниями счётчика. С 1 июля 2021 плата за 1 кубометр холодной воды для жителей района составляет 36,67 рубля. Если в месяц семья израсходовала пять кубов холодной воды – в платёжке появится цифра 183,35 рубля.

Если прибора учёта нет (а техническая возможность для его установки есть), то формула иная:

Ц= Т*н*Н*К, где Т – размер регионального тарифа, н – количество граждан, постоянно или временно проживающих в квартире, Н – норматив потребления холодной воды для одного человека, К – повышающий коэффициент (с 1 января 2017 года он равен 1,5).

Нормативы потребления воды утверждены постановлением РЭК Свердловской области от 27 августа 2012 года. Они зависят от степени благоустроенности квартиры. Если в квартиру просто проведена холодная вода, то норматив потребления холодной воды на одного человека в месяц составляет 1,66 куб.м. Если же, например, дома имеется ванна длиной 1,5–1,7 метра и водонагреватель, то норматив уже другой – 6,61 куб.м.

Как платила читательница раньше? Тариф (36,67) умножали на количество проживающих (2), на норматив (1,66) и на повышающий коэффициент (1,5). Итого – 182 рубля.

А теперь посчитаем, откуда взялись цифры в последней квитанции. Умножаем тариф (36,67) на количество проживающих (2), затем на норматив потребления при наличии водонагревателя (6,61) и на повышающий коэффициент (1,5). Получаем 727 рублей с копейками. Эта та сумма, которую придётся платить читательнице за холодную воду ежемесячно. Остальные 544 рубля – перерасчёт, сделанный за июль и август. Разница для кошелька – весьма ощутимая: месячный платёж вырастает практически в четыре раза! Выгоднее единожды установить счётчик, который стоит 600–700 рублей. И в дальнейшем платить только за фактически израсходованную воду.

– Устанавливать индивидуальные приборы учёта воды начали больше 10 лет назад. У многих стоят водонагреватели, а вопрос об установке счётчиков не решён до сих пор. Разъяснения не помогают, – объясняет специалист МУП «ЖКХ Ирбитского района» Наталья Долгополова. – С июля мы начали применять утверждённые нормативы. Если выяснится, что у жителя нет водонагревателя, ему будет сделан перерасчёт. Надеемся, что эта мера стимулирует граждан скорее поставить такой прибор – прежде всего, для их собственной экономии.