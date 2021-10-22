В Екатеринбурге за Макаровским мостом снесут пять аварийных домов

Сносу подлежат дома, расположенные по адресу ул. Энергостроителей, 4, 4а, 6а, 8а, 10. Фото: Google Maps.

Исполняющий обязанности вице-мэра Екатеринбурга Игорь Сутягин подписал постановление о сносе нескольких жилых зданий на улице Энергостроителей. Дома в районе Макаровского моста признаны аварийными.

Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии Екатеринбурга, сносу подлежат дома, расположенные по адресу ул. Энергостроителей, 4, 4а, 6а, 8а, 10. Все указанные дома были построены более 70 лет назад - в конце 1940-х годов.

Фото: 2Гис

Участок, на котором расположены дома, будет изъят и передан под застройку компании "Брусника" - на этом месте будет возведён новый жилой комплекс. Высота зданий ЖК будет от 7 до 49 этажей. В жилом комплексе планируется разместить отель, двухэтажный фитнес-клуб с бассейном и спа, двухэтажный торговый центр, школа и два детских сада.