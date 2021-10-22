Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
22 октября 2021, 13:37

В Екатеринбурге за Макаровским мостом снесут пять аварийных домов

Аварийный дом

Сносу подлежат дома, расположенные по адресу ул. Энергостроителей, 4, 4а, 6а, 8а, 10. Фото: Google Maps.

Исполняющий обязанности вице-мэра Екатеринбурга Игорь Сутягин подписал постановление о сносе нескольких жилых зданий на улице Энергостроителей. Дома в районе Макаровского моста признаны аварийными.

Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии Екатеринбурга, сносу подлежат дома, расположенные по адресу ул. Энергостроителей, 4, 4а, 6а, 8а, 10. Все указанные дома были построены более 70 лет назад - в конце 1940-х годов.

Фото: 2Гис

Участок, на котором расположены дома, будет изъят и передан под застройку компании "Брусника" - на этом месте будет возведён новый жилой комплекс. Высота зданий ЖК будет от 7 до 49 этажей. В жилом комплексе планируется разместить отель, двухэтажный фитнес-клуб с бассейном и спа, двухэтажный торговый центр, школа и два детских сада. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.10.2021, 15:13 / Общество
МЧС: в Свердловской области 23 октября ожидается ветер до 20 м/с
22.10.2021, 15:10 / Общество
Клещи в этом году покусали 34 314 свердловчан
22.10.2021, 14:30 / Общество
Алексей Шмыков подписал указ о самоизоляции пожилых свердловчан и QR-кодах с 30 октября
22.10.2021, 13:38 / Общество
В России снова побиты рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19
22.10.2021, 13:37 / Общество
В Екатеринбурге за Макаровским мостом снесут пять аварийных домов