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Общество / Благоустройство и ЖКХ
25 октября 2021, 10:01

Роспотребнадзор проверил водопроводную воду в Североуральске

Жители набирают воду из под крана

Ситуация на контроле местной администрации и Роспотребнадзора. Фото: Алексей Кунилов

Жители Североуральска пожаловались на мутную воду из крана. Исследование воды на мутность и на соответствие санитарно-химическим показателям (в том числе на содержание тяжелых металлов) до конца минувшей недели проводил Роспотребнадзор.

"Специалистами надзорного органа были организованы отбор и лабораторное исследование водопроводной воды (и перед подачей, и в разводящей сети) на соответствие установленным требованиям по органолептическим, микробиологическим и санитарно-химическим показателям. В одной из проб уже выявлено несоответствие по показателю "мутность", - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Санврачи выдали предписание в адрес МУП "Комэнергоресурс" о проведении дополнительных санпрофмероприятий и усилении контроля за качеством воды. Результаты всех исследований опубликуют в ближайшее время.

В администрации Североуральска ранее заявили, что вопрос качества воды в конце прошлой недели обсуждался на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства . Как пояснил главный инженер МУП "Комэнергоресурс" Александр Александров, вода поступает в водопровод от скважин АО "СУБР". Специалисты "СУБРа" поверяют русла рек, МУП "Комэнергоресурс" по каждому сообщению проводит анализ воды, берёт пробы. Идёт мониторинг ситуации.

Жителей Североуральска, у кого дома из кран течёт мутная вода, просят обращаться по телефону: 4–32–60.

Областная газета Свердловской области

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