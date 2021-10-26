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Общество / Благоустройство и ЖКХ
26 октября 2021, 16:13

В мэрии Екатеринбурга подвели итоги голосования за лучшую концепцию набережной городского пруда

  Ксения Лязер
Эскиз набережной

Победителем конкурса стал "Открытый консорциум", представляющий Екатеринбург. Фото: сайт Открытого консорциума.

Заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений – главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков огласил итоги конкурса на лучшую концепцию благоустройства набережной городского пруда. Победителем стал "Открытый консорциум", представляющий Екатеринбург.

В общественном голосовании на сайте "Екатеринбург.рф" отдали свои голоса 8 тысяч 500 участников. С небольшим отрывом лидирует в общественном обсуждении "Открытый консорциум"(Екатеринбург), на втором месте "Semrén & Månsson" (Санкт-Петербург, Швеция), третье место ГАУ "Институт Генплана Москвы", далее "APEX" (Москва) и S&P + Novascape.

Конкурс проходил совместно с администрацией города Екатеринбурга и АСРО "Гильдия строителей Урала", которая сформировала призовой фонд, где четыре участника получат 250 тысяч, а победитель 1 млн рублей. В конкурсе принимали участники из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Польши, Швеции, Нидерланд.

Извещение о конкурсе будет готово до 5 ноября. В жюри конкурса находятся представители администрации, представители профессионального сообщества и общественности. Стоит отметить, что жюри конкурса ориентируется на мнение проголосовавших екатеринбуржцев.

"Для нас принципиально важно, чтобы конкурсные работы, которые мы заказываем на ту или иную территорию – имели общественную значимость. Чтобы люди участвовали в рассмотрении, давали свои предложения и оценивали эти работы", - отметил Андрей Молоков.

Фото: сайт "Открытый консорциум"

Напомним, что сбор заявок на участие в конкурсе длился почти месяц. Всего поступило 42 первичных эскиза общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда.

Областная газета Свердловской области

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