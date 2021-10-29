Градсовет отсрочил принятие решения о строительстве 30-этажного отеля в центре Екатеринбурга

Архитектор Евгений Трубецков представил на заседании архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга эскиз административно-гостиничного комплекса "Радиус-2". Фото: проектная документация.

Архитектор Евгений Трубецков представил на заседании архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга эскиз административно-гостиничного комплекса "Радиус-2" внутри квартала улиц Малышева - 8 Марта - Вайнера - Радищева. Члены совета не смогли дать решение по строительству здания.

Больше всего замечаний вызвало проектирование подъезда к комплексу, ради которого также предлагалось снести другое здание на ул. Малышева. По словам Трубецкова, на месте планируемого подъезда уже есть "нелегитимный" проезд, однако он слишком узкий. Владелец здания по адресу Малышева, 38Б дал добро на снос, однако члены совета указали на загруженность прилегающих улиц - подъезд к комплексу может вызвать ещё большие дорожные заторы.

Фото: проектная документация на сайте мэрии Екатеринбурга

На заседание градсовета также пришли жильцы домов на ул. Вайнера, которые рассказали, какие неудобства приносит местным жителям первая очередь гостиницы "Радиус". По их словам, офисные сотрудники и постояльцы паркуют автомобили в узких дворах, тем самым лишая жителей общественного пространства.

В свою очередь Евгений Трубецков сказал, что комплекс предусматривает 46 автомобильных мест и подземную парковку. При этом жильцы домов на Вайнера считают, что это приведёт к ещё большему скоплению машин в районе.

Помимо этого у членов совета были вопросы на счёт того, не будет ли строительство новых зданий нарушать зоны охраны памятников. Заместитель начальника отдела госохраны объектов культурного наследия Максим Семериков отметил, что на территорию планируемой застройки влияют пять охранных зон - четыре дома со стороны ул. 8 Марта и один со стороны Малышева.

"При этом каких-то ограничений на вновь строящиеся здания здесь нет. Единственное, что при строительстве новых домов должны использовать либо натуральные материалы, либо те, которые имитируют их. Другой вопрос, что на этой территории не проводилась археологическая разведка", - сказал он.

Фото: проектная документация на сайте мэрии Екатеринбурга

Несмотря на многочисленные вопросы и споры в отношении проекта, строительство комплекса поддержали совладелец "Радиуса" Александр Трунтаев, глава Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников и бывший главный архитектор Свердловской области Григорий Мазаев.

По итогам заседания градсовета было решено отложить принятие решение по поводу "Радиуса-2" и дождаться разработки проекта планировки.

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