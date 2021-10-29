Нулевой эффект

Единственный участок набережной реки Исети, который сейчас благоустроен – между улицами Малышева и Куйбышева. Фото: Галина Соловьёва

В администрации Екатеринбурга подвели итоги международного конкурса концепций благоустройства общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда. Победителем стал проект «Открытого консорциума» – объединения уральских архитекторов, урбанистов и общественников. В соцсетях уже задались вопросом: не отложат ли его в долгий ящик, как и предыдущие проекты?

О старте конкурса мэр Алексей Орлов объявил в июле. Участники должны были предложить варианты развития территории в границах улицы Челюскинцев – переулка Красного – улицы Николая Никонова – улицы Карла Либкнехта – проспекта Ленина – улицы 8 Марта – улицы Бориса Ельцина. Из 42 заявок, поступивших на конкурс, комиссия выбрала пять лучших. Эти проекты представили на VIII Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild. А затем объявили голосование за проекты на сайте мэрии.

По итогу голосования с небольшим отрывом победил проект «Открытого консорциума». Разработчики – победители получат миллион рублей. Четыре финалиста – шведское бюро Semrén&Månsson, институт Генплана Москвы, московское бюро APEX и консорциум S&P и Novascape – по 250 тысяч рублей. Призовой фонд обеспечила «Гильдия строителей Урала.

309 страниц идей

Интересно, что объединение «Открытый консорциум» образовалось только в августе (спустя месяц после старта конкурса). В состав альянса вошли представители сообщества «Дизайн-код», архитектурного бюро «Плотинка», проектного бюро R1 и архитектурного бюро FISH studio, независимые архитекторы и историки. К работе подключились команды фестивалей «Стенограффия» и Ural Music Night.

– Приступая к конкурсному проекту, мы провели инвентаризацию очевидных городских проблем в пространстве вокруг Городского пруда. Наши решения носят комплексный и в то же время конкретный характер: руководствуясь этой концепцией, можно уже сейчас предпринять ряд несложных шагов, которые сделают жизнь горожан удобнее, – объяснили в команде.

Итогом стал 309-страничный труд, в котором действительно много конкретных решений. Например, поставить уличные туалеты и обустроить велопарковки. Предусмотреть уличные розетки и точки доступа к Wi-Fi. Коммуникации – спрятать, адресные и координатные таблички – оформить в едином стиле. На крышках люков разместить изображения городских достопримечательностей и так далее.

Червячки сомнения

Голосование за проекты шло с 8 по 22 октября на сайте екатеринбургской мэрии. По информации чиновников, в нём приняли участие 8,5 тысячи горожан. Как объяснил заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга – главный архитектор Андрей Молоков, отрыв между конкурсантами был минимален – всего 2–3 процента, но именно уральскому альянсу удалось вырваться вперёд. При этом как именно распределились голоса – не сообщается.

Также стало известно, что инициативных уральцев поддержала… сама мэрия.

– Мы делали открытый воркшоп, и к нам пришли несколько человек из администрации Екатеринбурга, МБУ «Центр организации движения» и сказали, что если нам нужна помощь, то обязательно поддержат. Это нас очень вдохновило, – заявил руководитель Архитектурного бюро «Плотинка» Илья Полянских.

Не умаляя всех достоинств проекта, позволим себе усомниться – неужели все проголосовавшие досконально изучили 309 проектных страниц? И сколько среди проголосовавших – сотрудников администрации? Впрочем, самое интересное не это: как выяснилось, победитель выбран, но участок набережной обустроят на основании идей… всех финалистов.

– Это не проект, а только идея проекта. Самое первое приближение, – написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в Инстаграме. – Мы решили сначала посоветоваться с горожанами, чтобы вместе обсудить саму идею благоустройства нашей набережной, и только потом уже объявлять конкурсы, тендеры и выбирать подрядчиков. Сейчас есть множество разрозненных проектов отдельных участков набережной. Часть даже не связана между собой единой концепцией, логикой или идеей. Я бы хотел, чтобы было по-другому. Мы ещё не раз будем возвращаться к этой теме, привлечём самых разных экспертов, архитекторов мирового уровня. И, может быть, только через год выйдем на большое, окончательное обсуждение проекта.

А что по факту?

А теперь от теории к практике. Благоустроенная набережная в центре Екатеринбурга должна была стать подарком горожанам к 300-летию города (будет отмечаться в 2023 году). Но, судя по всему, этого не случится. Мало того – идеи по благоустройству набережной мэрия собирает не первый год. Но в большинстве случаев они остаются только на бумаге.

К примеру, в 2015 году в администрации была создана рабочая группа, призванная курировать проведение конкурса на разработку концепции набережной. Тогда власти сообщили, что как минимум два архитектурных бюро – голландское и французское – хотят в нём поучаствовать. А затем – тишина.

В 2017 году власти взялись за участок в границах Малого Конного полуострова – улицы Папанина. По согласованию с мэрией конкурс финансировала компания «Астра-Девелопмент». Победил вариант консорциума «Проект Река» (один из участников — «Мастерская Молокова» главного архитектора Екатеринбурга). Но проект тоже не реализовали.

Готовые варианты развитиянабережной от Куйбышева до ЦПКиО в 2019 году презентовал сам Андрей Молоков. А прошлой осенью студенты, творческие коллективы, дизайнеры и архитекторы защищали концепции единого благоустройства набережной «от ВИЗа до НИЗа». И где они?

В реальности благоустроен лишь один участок – от Малышева до Куйбышева. При этом из вложенных 130 млн рублей большая часть – федеральные средства.

Вместо постскриптума

Идея проводить голосования по проектам сама по себе хорошая. Город получает новый объект, участники – шанс заявить о себе и вписать своё имя в историю Екатеринбурга. А жители – ощущение сопричастности к городским процессам.

– Для нас принципиально важно, чтобы конкурсные работы имели общественную значимость и привлекательность, чтобы люди активно участвовали в рассмотрении концепций и давали свои оценки, предложения, – говорит Андрей Молоков.

Правда, есть одно «но» – зачем проводить конкурсы вхолостую? Ведь пока дело дойдёт до реального благоустройства, первоначальная задумка может поменяться до неузнаваемости! Идей накопилось множество, но когда же их наконец заземлят? Не дожидаясь, пока концепция станет начищенной до блеска, а деньги на неё свалятся как снег на голову. Ответов на эти вопросы власти, увы, не дают…

Засилье конкурсов Количество благоустроительных конкурсов, которые мэрия Екатеринбурга объявляет самостоятельно или в партнёрстве с различными компаниями, растёт с каждым годом. Нынче, например, были объявлены конкурсы по разработке: • концепции сквера Славы пожарным и спасателям на перекрёстке улиц Московской – Радищева; • арт-объекта на пересечении улиц Московской – Щорса; • креативной концепции Парка Игр в Историческом сквере; • эскизного проекта стелы в районе Новокольцовском и пр. Последний конкурс стартовал на прошлой неделе. За бюджет также отвечает Гильдия строителей Урала: победителю конкурса достанется премия в размере 2,6 миллиона рублей, шести участникам конкурса выплатят вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Выбирать лучшие концепции будут весной. Кстати, были случаи, когда о конкурсах попросту забывали. В 2019 году мэрия объявила конкурс на лучший дизайн-проект въездных стел к 300-летию города. Голосование на сайте прошло, были вручены призы за второе и третье места (первое так и не присудили). А новых стел так и нет. В 2020 году проходил конкурс на разработку горельефа в Историческом сквере. Победила работа скульптора Константина Грюнберга, но с тех пор о ней ничего не слышно.

Что на этот раз предлагают на набережной? Авторы «Открытого консорциума» предложили объединить берега Исети единым велопешеходным маршрутом под Макаровским мостом. На набережной должны появиться модульный лекторий, сенсорный сад, музей реки Мельковки, туристический информационный центр, лодочная станция с бассейном, зона воркаута и многое другое. Сама Исеть по замыслу превратится в самостоятельный арт-объект. Для связи между берегами предлагается ввести «лодкашеринг» – краткосрочный прокат вёсельных лодок. На обоих берегах пруда разместятся автоматические станции проката, поездку на лодке можно будет оплатить «ЕКАРТОЙ».

А что с храмом? В 2014 году мэрия Екатеринбурга подвела итоги международного конкурса на разработку архитектурной концепции застройки промплощадки Уральского приборостроительного завода на набережной Исети – там должен был появиться многофункциональный комплекс. А в 2019 году на месте завода решили построить храм Святой Екатерины – за эту площадку проголосовали горожане. В концепциях конкурсантов храма нет вообще или он изображён условно. Как объяснили в мэрии, власти не стали требовать от участников рисовать его, поскольку пока у них нет «подходящих материалов по храму».