Мода на муралы: в уральских городах стены домов превращают в картины

Мурал к юбилею Победы на стене одного из домов в Карпинске. Фото: Галина Соловьёва

Наверняка вы видели на торцевых стенах жилых домов огромные изображения чего-либо или чьи-то портреты. Это муралы (вид уличного искусства), которые сейчас набирают популярность в уральских городах. Герои и темы - самые разные, а вот качество таких картин напрямую зависит от мастерства художников.

Улитка и завод

На днях необычный мурал появился в Каменске-Уральском на проспекте Победы. Арт-объект украшает стену одной из девятиэтажек. Это большая картина на экологическую тему, её создали мастера граффити Олег Stan, Игорь Frayo и Александр Alshey (кстати, их работы есть во многих российских городах). Художники изобразили трубный завод в большой траве, а рядом ползущую улитку.

"Я много работал с эскизом, стараясь каждый раз совершенствовать его: подбирал цвета, что-то перерисовывал и дополнял новыми элементами. Дольше всего работал именно с цветовой палитрой. Хотел, чтобы фон оставался фоном и не мешал восприятию того, что находится на переднем плане", цитирует пресс-служба мэрии Каменска-Уральского художника Олега Stan.

Мурал на экологическую тему на проспекте Победы в Каменске-Уральском. Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Мурал - подарок городу от Трубной металлургической компании (входит в СинТЗ и нынче отмечает 20-летие). Картину оценил глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов:

- Здорово, что крупные градообразующие предприятия принимают участие в жизни города, являются нашими надёжными социальными партнерами. В том числе украшают город такими замечательными объектами.

Плотина и Лего

Сегодня муралы можно увидеть в Карпинске (они на патриотическую тематику, созданы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне), Талице (портрет разведчика Николай Кузнецова, уроженца округа), Екатеринбурге (например, по улице Малышева у ТЦ "Алатырь" можно увидеть гигантский портрет космонавта Юрия Гагарина).

Портрет разведчика Николай Кузнецова на стене дома в Талице. Фото: Алексей Кунилов

В Краснотурьинске муралы придумали использовать не только на жилых домах, но и на общественных туалетах и разных бытовках - как средство маскировки. К примеру, в этом году большая картина украсила стену городской плотины, создавала её команда художников во главе с Юлией Белоусовой - жительницей города, членом Союза художников России. На картине - прогулочная зона вдоль набережной реки Турьи на закате. Кстати, руку к муралу в прямом смысле слова приложил мэр Краснотурьинска Александр Устинов - он много лет увлекается живописью и рисует картины с фотографией.

– Работали масляными красками, на всё про всё ушло три недели, - рассказал он.

Глава Краснотурьинска показывает мурал на стене городской плотины, в создании которого он сам принимал участие. Фото: Галина Соловьёва

А в Берёзовском рискнули и отдали под мурал одну из стен городской администрации по улице Театральной. Называется он "Открытая власть" и по виду напоминает конструктор Лего. Идея принадлежит глава округа Евгению Писцову, а рисовали мурал уличные художники, участники фестиваля "Стенограффия".

- Здание администрации выбрали потому, что оно расположено около Парка Победы, где любят отдыхать семьи березовчан. Наблюдая сегодня за реакцией прохожих – улыбки, бурные обсуждения родителей и детей, я убеждаюсь в том, что решение было правильным. Есть и ещё один момент: на всех уровнях власти сегодня много говорят об открытости, но имидж чиновника-"нелюдя", кажется, не искореним. А ведь в администрациях работают такие же обычные люди. Рисунок «Открытая власть» - и об этом тоже, - сказал Евгений Писцов.

Мурал "Открытая власть" на здании администрации Берёзовского. Фото: Пресс-служба администрации Берёзовского ГО

Металл и вьюнок

В Полевском нынче открыли мурал на здании Северского трубного завода. Его нарисовали буквально за несколько дней художники Анна и Виталий Черепановы, семейная пара из Екатеринбурга. Использовали аэрозольные баллончики и композит. На картине изображёны куски труб красного цвета (как раскалённый металл), на них фигура заводчанина и табличка "Внимание! Работают люди". Всё это в обрамлении растения - зелёного вьюнка, который, по словам авторов, символизирует человеческую волю и единение с природой.

"Фасад оказался сложным — на нём окна, лесенка, он покрыт щебнем. Но удалось всё вписать в композицию. У фигуры заводчанина есть реальный прототип - мы сфотографировали его в цехе во время одного из посещений. Возможно, по характерной позе он себя узнает", цитирует Анну Черепанову информационный портал города Полевской24.рф.

Мурал "Северский поток" на здании Северского трубного завода в Полевском. Фото: Редакция газеты "Рабочая правда"

Реакция на мурал оказалась неоднозначной. В соцсетях несколько полевчан написали "очень здорово выглядит, лучше, чем просто серая стена", "очень классно получилось", а некоторые прокомментировали "это примитивизм", "дети рисуют лучше". Между тем в администрации Полевского сообщили, что данный проект был одобрен руководством Северского трубного завода и реализован в рамках шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Кстати Как пояснили в областном министерстве энергетики и ЖКХ, выбор места под мурал и его эскиз должны согласовываться с администрацией города, в частности с архитектурным управлением. Желательно согласовать мурал с управляющей компанией и жильцами, если он размещается на стене многоквартирного дома (это общедомовое имущество). Главное, чтобы мурал не являлся рекламой (пусть даже завуалированной) или заказным плакатом с громкими лозунгами. Прежде всего, это искусство - для украшения городского пространства и создания настроения у жителей.

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