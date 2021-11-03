31,5 тысячи домовладений Свердловской области подключат к сетевому газу до 2023 года

Региональным оператором в сфере газоснабжения на Средним Урале стало АО «ГАЗЭКС». Фото: Павел Ворожцов.

На Среднем Урале проведена окончательная актуализация сводного и пообъектного плана догазификации территорий на 2021-2022 года. До конца этого периода природный газ станет доступен ещё для 31 466 частных домовладений.

На эти цели будет потрачено около 5,5 млрд рублей (из всех источников финансирования), сообщает департамента информполитики региона. Отмечается, что к 2030 году доступ к природному газу будут иметь 90% жилых домов Свердловской области.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков граждан. Теперь россиянам не придётся платить за доведение газа до границы домовладения. Работы будут проходить за счёт инвестиционной надбавки газораспределительных организаций. Кроме того, единый и регоператоры могут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.

Как писала «Облгазета», региональным оператором в сфере газоснабжения на Средним Урале стало АО «ГАЗЭКС».

Кстати, программа догазификации территорий носит бессрочный характер. Подать заявку можно на сайте СОЦГАЗ.РФ, на портале «Госуслуги», а также в офисах или на сайтах обслуживающих конкретную территорию газораспределительных организаций.

Напомним, на сегодняшний день доступ к сетям газоснабжения имеют 69 городов и рабочих посёлков и 306 сельских населённых пунктов Свердловской области.

Читайте по теме:

В Свердловской области создали штаб по развитию газификации и газоснабжения.