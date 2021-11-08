На Среднем Урале газ получат 31,5 тысячи домовладений

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В Свердловской области окончательно актуализировали план догазификации территорий на 2021–2022 годы. Как сообщили в областном министерстве энергетики и ЖКХ, доступ к сетевому природному газу получат 31,5 тысячи частных домовладений.

Напомним, в октябре в России вступили в силу новые правила подключения жилых домов к сетям. Речь идёт о бесплатном для жителей подведении газовых сетей до границ индивидуальных жилых домов. При условии, что в населённых пунктах уже имеется газораспределительная инфраструктура.

В Свердловской области эту задачу делегировали единому оператору газификации – компании «ГАЗЭКС». Она же собирала заявки от населения. Всего поступила 9 801 заявка, по 2 271 из них уже заключены договоры на выполнение работ. По плану, газ до границ указанных участков будет подведён в конце этого – начале следующего года. За счёт подключения к сетям бытовые условия и комфортность проживания смогут улучшить 8 тысяч уральцев. Инвестиции в догазификацию составят 5,5 млрд рублей, сообщили в министерстве.

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